Carjacking en Toa Alta: encapuchado roba vehículo a un hombre en una gasolinera
La Policía indicó que robó una guagua Ford Bronco gris del año 2022
18 de noviembre de 2025 - 6:34 AM
Un hombre fue víctima de un carjacking en la noche de este lunes en Toa Alta, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados a eso de las 9:04 a.m., en el kilómetro 6.2 de la carretera PR-827, frente a una escuela abandonada.
De acuerdo con la información preliminar, el querellante alegó que luego de suplir gasolina en un puesto de gasolina, en el barrio Ortiz de Toa Alta, “un individuo con el rostro tapado (pasamontaña) y gorra, salió de un área verde”.
Agregó que “apuntándole con un arma de fuego”, bajo “intimidación lo despojó de una guagua marca Ford modelo Bronco color gris del año 2022 (tab. KBJ-294)”.
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, para continuar con la pesquisa.
