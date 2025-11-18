FBI asume pesquisa: arrestan a sospechoso de “carjacking” y secuestro de una mujer en Barceloneta

Un hombre de 29 años fue arrestado en la tarde del lunes tras figurar como sospechoso de perpetrar un “carjacking” y haber secuestrado a una mujer residente del estado de Virginia en la tarde del domingo, en Barceloneta.

Según un informe de la Policía, Jadiel Nieves Díaz fue arrestado en el barrio Tiburones, del mencionado municipio, luego de que fuera identificado por la querellante en una rueda de confrontación. Tras la detención, se le ocupó el arma con la que habría amenazado a la mujer, de 42 años, para apropiarse del vehículo mientras esta permanecía en su interior.

De igual forma, las autoridades lograron recuperar el carro que supuestamente fue robado; un Nissan Versa rentado, que, luego del incidente, habría sido abandonado en una zona boscosa del sector La Cite, también en Barceloneta.

Los hechos se remontan al pasado 16 de noviembre, cuando la mujer, quien se encontraba en el estacionamiento de una farmacia Walgreens, fue presuntamente sorprendida por Nieves Díaz, quien la amenazó con un arma blanca y la empujó hacia el interior del vehículo que luego condujo por la PR-02. La mujer pudo escapar del vehículo cuando el individuo se detuvo en un semáforo. Como consecuencia, resultó con varias lesiones.

