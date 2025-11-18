FBI ofrece recompensa de $10,000 con relación a un asalto en Carolina
La agencia federal pide información para lograr el arresto y condena del responsable
18 de noviembre de 2025 - 12:00 PM
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ofreció este martes una recompensa de $10,000 por información que lleve al arresto y condena del sospechoso de un asalto al guardia de un camión blindado en Carolina.
La agencia federal divulgó fotografías de un sujeto que se entiende fue el que se marchó del lugar con el dinero que le arrebató al guardia a punta de pistola.
“El FBI ofrece una recompensa de hasta $10,000 por información que conduzca al arresto y la condena del sospechoso involucrado en este crimen”, sostuvo la agencia federal en declaraciones escritas.
Recordó que los hechos se registraron el pasado 28 de octubre, aproximadamente a las 10:49 a.m., frente a la tienda Sam’s Club, en el centro comercial Plaza Escorial, en Carolina.
Además, señaló que “un individuo enmascarado salió de una camioneta Lexus y robó un paquete a un empleado de una empresa de transporte de valores frente a una tienda en Carolina, Puerto Rico. El individuo enmascarado luego subió al lado del pasajero de la camioneta Lexus, la cual fue abandonada posteriormente en un estacionamiento para clientes cerca de la tienda”.
En aquel momento, la División de Robos a Bancos de la Policía de Puerto Rico informó que el monto robado por el sujeto ascendía a $69,000.
“Si tiene alguna información sobre esta persona, póngase en contacto con la oficina local del FBI”, exhortó.
Asimismo, indicó que pueden llamar al 787-987-6500, o 1-800-CALL-FBI, o deje un mensaje por Internet visitando la página web Tips.FBI.Gov.
Aseguró que “los informantes pueden permanecer anónimos”.
