Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

FBI ofrece recompensa de $10,000 con relación a un asalto en Carolina

La agencia federal pide información para lograr el arresto y condena del responsable

18 de noviembre de 2025 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La imagen del sospechoso del asalto al camión blindado de acarreo de dinero fue divulgada por la Policía para solicitar ayuda ciudadana para identificar al sujeto. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ofreció este martes una recompensa de $10,000 por información que lleve al arresto y condena del sospechoso de un asalto al guardia de un camión blindado en Carolina.

RELACIONADAS

La agencia federal divulgó fotografías de un sujeto que se entiende fue el que se marchó del lugar con el dinero que le arrebató al guardia a punta de pistola.

“El FBI ofrece una recompensa de hasta $10,000 por información que conduzca al arresto y la condena del sospechoso involucrado en este crimen”, sostuvo la agencia federal en declaraciones escritas.

Recordó que los hechos se registraron el pasado 28 de octubre, aproximadamente a las 10:49 a.m., frente a la tienda Sam’s Club, en el centro comercial Plaza Escorial, en Carolina.

Además, señaló que “un individuo enmascarado salió de una camioneta Lexus y robó un paquete a un empleado de una empresa de transporte de valores frente a una tienda en Carolina, Puerto Rico. El individuo enmascarado luego subió al lado del pasajero de la camioneta Lexus, la cual fue abandonada posteriormente en un estacionamiento para clientes cerca de la tienda”.

En aquel momento, la División de Robos a Bancos de la Policía de Puerto Rico informó que el monto robado por el sujeto ascendía a $69,000.

“Si tiene alguna información sobre esta persona, póngase en contacto con la oficina local del FBI”, exhortó.

Asimismo, indicó que pueden llamar al 787-987-6500, o 1-800-CALL-FBI, o deje un mensaje por Internet visitando la página web Tips.FBI.Gov.

Aseguró que “los informantes pueden permanecer anónimos”.

Tags
AsaltosFBIBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: