28 de octubre de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaltan a guardia de camión blindado en centro comercial de Carolina

Un individuo interceptó al empleado mientras regresaba con el dinero, confirmó la Policía

28 de octubre de 2025 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía investiga el asalto reportado en la mañana del martes. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

Un guardia de un camión blindado fue víctima de un asalto durante la mañana de este martes frente a la tienda Sam’s Club, en el centro comercial Plaza Escorial, en Carolina, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, las autoridades recibieron una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 10:53 a.m. alertando sobre el incidente.

De acuerdo con los datos suministrados, un individuo que se desplazaba en un vehículo Mazda color gris interceptó al empleado de la compañía Loomis Fargo cuando regresaba al camión con una bolsa, anunciándole el asalto.

De momento, no se reportaron personas heridas o afectadas. Además, se desconoce la cantidad del dinero de la que se apropió el sujeto.

La División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se hizo cargo de la pesquisa.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCarolina
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura.
