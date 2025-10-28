Asaltan a guardia de camión blindado en centro comercial de Carolina

Un guardia de un camión blindado fue víctima de un asalto durante la mañana de este martes frente a la tienda Sam’s Club, en el centro comercial Plaza Escorial, en Carolina, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, las autoridades recibieron una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 10:53 a.m. alertando sobre el incidente.

De acuerdo con los datos suministrados, un individuo que se desplazaba en un vehículo Mazda color gris interceptó al empleado de la compañía Loomis Fargo cuando regresaba al camión con una bolsa, anunciándole el asalto.

De momento, no se reportaron personas heridas o afectadas. Además, se desconoce la cantidad del dinero de la que se apropió el sujeto.