8 de agosto de 2025
Tres enmascarados asaltan a motociclista en Caguas

Los sujetos lo despojaron de su motora

8 de agosto de 2025 - 9:00 AM

El caso fue investigado inicialmente por agentes del distrito de Caguas. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Un motociclista fue víctima de un robo en la mañana del jueves luego de que tres sujetos a bordo de unas motoras lo asaltaran en Caguas.

De acuerdo con el informe de la Policía, el robo fue reportado en el barrio Tomás de Castro.

El querellante alego que, mientras transitaba por la carretera 798 y al llegar a la intersección con la carretera 183, se le acercaron tres individuos enmascarados en motoras.

“Mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de la motora Velocy color blanca, del 2021, con tablilla 285895M”, detalla el informe.

Los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daños físcios al perjudicado.

El caso referido a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
