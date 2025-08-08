Tres enmascarados asaltan a motociclista en Caguas

Un motociclista fue víctima de un robo en la mañana del jueves luego de que tres sujetos a bordo de unas motoras lo asaltaran en Caguas.

De acuerdo con el informe de la Policía, el robo fue reportado en el barrio Tomás de Castro.

El querellante alego que, mientras transitaba por la carretera 798 y al llegar a la intersección con la carretera 183, se le acercaron tres individuos enmascarados en motoras.

“Mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de la motora Velocy color blanca, del 2021, con tablilla 285895M”, detalla el informe.

Los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daños físcios al perjudicado.