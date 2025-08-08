Tres enmascarados asaltan a motociclista en Caguas
Los sujetos lo despojaron de su motora
8 de agosto de 2025 - 9:00 AM
8 de agosto de 2025 - 9:00 AM
Un motociclista fue víctima de un robo en la mañana del jueves luego de que tres sujetos a bordo de unas motoras lo asaltaran en Caguas.
De acuerdo con el informe de la Policía, el robo fue reportado en el barrio Tomás de Castro.
El querellante alego que, mientras transitaba por la carretera 798 y al llegar a la intersección con la carretera 183, se le acercaron tres individuos enmascarados en motoras.
“Mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de la motora Velocy color blanca, del 2021, con tablilla 285895M”, detalla el informe.
Los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daños físcios al perjudicado.
El caso referido a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: