7 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Agente atendía querella por ataque de perros y resulta mordido por uno de los canes

El animal se tornó agresivo mientras el policía intentaba ayudar a una mujer en Naguabo

7 de agosto de 2025 - 7:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La condición del policía fue descrita como estable. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un agente de la Policía resultó herido tras ser mordido por un perro mientras atendía una querella sobre una mujer siendo atacada por varios de estos animales en la urbanización Jardines de la Vía, en Naguabo.

De acuerdo con el informe de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre “perros atacando a una mujer”.

El comunicado detalla que, cuando el oficial llegó al lugar, “uno de los canes se tornó agresivo y lo mordió”.

Tras el incidente, el agente fue atendido por paramédicos de Emergencias Médicas Municipales y su condición fue descrita como estable.

La querella fue investigada por el sargento Javier Ortiz, supervisor del turno.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: