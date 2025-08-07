Agente atendía querella por ataque de perros y resulta mordido por uno de los canes
El animal se tornó agresivo mientras el policía intentaba ayudar a una mujer en Naguabo
7 de agosto de 2025 - 7:48 AM
Un agente de la Policía resultó herido tras ser mordido por un perro mientras atendía una querella sobre una mujer siendo atacada por varios de estos animales en la urbanización Jardines de la Vía, en Naguabo.
De acuerdo con el informe de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre “perros atacando a una mujer”.
El comunicado detalla que, cuando el oficial llegó al lugar, “uno de los canes se tornó agresivo y lo mordió”.
Tras el incidente, el agente fue atendido por paramédicos de Emergencias Médicas Municipales y su condición fue descrita como estable.
La querella fue investigada por el sargento Javier Ortiz, supervisor del turno.
