7 de agosto de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Intervención contra la organización de “Los Viraos” culmina con tres arrestos en Cayey

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) asumió la custodia de los detenidos

7 de agosto de 2025 - 7:27 AM

En el lugar, se intervino con los ocupantes de un Hyundai Elantra. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer y dos hombres fueron arrestados en la tarde del miércoles en medio de una intervención ejecutada por agentes de la Policía en la calle marginal la Ley, en Cayey.

Según el informe de las autoridades, el allanamiento fue diligenciado por oficiales adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Caguas como parte de las iniciativas dirigidas a desarticular la organización criminal “Los Viraos”, que operaba en el área de Cayey.

En el lugar, fueron arrestados Miguel Yadiel Fuentes Oquendo, de 27 años; Julio Ángel Torres Roche, de 18; y Rosmary Santiago Serrano, de 25.

La Policía indicó que a estos se les ocupó una pistola Taurus calibre 9 milímetros con el número de serie mutilado, tres cargadores, 41 municiones, una pistola Glock modificada para disparar en automático, 31 decks de heroína, 18 bolsas de cocaína y $371 en efectivo.

El caso fue consultado con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la cual asumió la custodia de los detenidos.

Así trasladaron a la isla a uno de los más buscados en Caguas

Así trasladaron a la isla a uno de los más buscados en Caguas

Jay Livián Díaz del Valle, de 25 años, presuntamente es un miembro de la organización criminal "Los Viraos".

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
