Intervención contra la organización de “Los Viraos” culmina con tres arrestos en Cayey

Una mujer y dos hombres fueron arrestados en la tarde del miércoles en medio de una intervención ejecutada por agentes de la Policía en la calle marginal la Ley, en Cayey.

Según el informe de las autoridades, el allanamiento fue diligenciado por oficiales adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Caguas como parte de las iniciativas dirigidas a desarticular la organización criminal “Los Viraos”, que operaba en el área de Cayey.

En el lugar, fueron arrestados Miguel Yadiel Fuentes Oquendo, de 27 años; Julio Ángel Torres Roche, de 18; y Rosmary Santiago Serrano, de 25.

La Policía indicó que a estos se les ocupó una pistola Taurus calibre 9 milímetros con el número de serie mutilado, tres cargadores, 41 municiones, una pistola Glock modificada para disparar en automático, 31 decks de heroína, 18 bolsas de cocaína y $371 en efectivo.

El caso fue consultado con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la cual asumió la custodia de los detenidos.