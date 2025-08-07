Opinión
Feriados
7 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan el cuerpo baleado de un hombre dentro de un vehículo en Yabucoa

El occiso poseía expediente criminal por robo y violación a la Ley de Sustancias Controladas

7 de agosto de 2025 - 6:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao y el fiscal Jaime Perea continuarán con la pesquisa. (Alex Figueroa Cancel)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte de un hombre de 41 años reportada en la noche del miércoles, frente al estadio Félix “Nacho” Millán, en Yabucoa.

A eso de las 11:07 p.m., las autoridades fueron alertadas sobre una “agresión grave” mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la escena, los policías encontraron un hombre en el interior de un vehículo Suzuki XL del 2006.

El hombre, identificado como Luis Mario Alverio Flores, presentaba múltiples heridas de bala, que le causaron la muerte en el acto. Alverio Flores fue identificado como una persona sin hogar y tenía antecedentes penales por los delitos de robo y violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

Personal del Distrito de Yabucoa realizó la investigación preliminar. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao y el fiscal Jaime Perea continuarán con la pesquisa.

AsesinatosYabucoaPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
