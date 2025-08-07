Hallan el cuerpo baleado de un hombre dentro de un vehículo en Yabucoa
El occiso poseía expediente criminal por robo y violación a la Ley de Sustancias Controladas
7 de agosto de 2025 - 6:36 AM
La Policía investiga la muerte de un hombre de 41 años reportada en la noche del miércoles, frente al estadio Félix “Nacho” Millán, en Yabucoa.
A eso de las 11:07 p.m., las autoridades fueron alertadas sobre una “agresión grave” mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la escena, los policías encontraron un hombre en el interior de un vehículo Suzuki XL del 2006.
El hombre, identificado como Luis Mario Alverio Flores, presentaba múltiples heridas de bala, que le causaron la muerte en el acto. Alverio Flores fue identificado como una persona sin hogar y tenía antecedentes penales por los delitos de robo y violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.
Personal del Distrito de Yabucoa realizó la investigación preliminar. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao y el fiscal Jaime Perea continuarán con la pesquisa.
