Agreden a un hombre y le roban su cartera durante un asalto en su casa en Toa Baja

Un hombre fue víctima de un robo domiciliario este jueves luego de que una asaltante irrumpiera en su hogar en Toaville, en Toa Baja, informó el Negociado de la Policía.

Según la Uniformada, el perjudicado alegó que, mientras se encontraba en el lugar, una mujer entró a la residencia y, mediante fuerza e intimidación, lo despojó de una cartera negra, con documentos personales y dinero en efectivo.

De acuerdo con las autoridades, en medio del asalto, hubo un forcejo entre ambas partes y el perjudicado resultó con una herida en la parte posterior de la cabeza.

Tras el incidente, fue transportado a una institución hospitalaria, de donde fue dado de alta.