7 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Siguen acumulándose: joven quería asistir a concierto de Bad Bunny y termina estafada

La querellante transfirió $250 a través de la plataforma ATH Móvil para adquirir dos taquillas

7 de agosto de 2025 - 9:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tras enviar la suma de dinero, el supuesto vendedor dejó de responder a sus mensajes. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Los casos de fraude relacionados con la venta de taquillas para asistir a la histórica residencia del artista Bad Bunny siguen acumulándose, y, en en esta ocasión, una joven de 24 años en Yabucoa fue víctima de una estafa.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Policía destaca que, en busca de acudir a la serie de conciertos celebrados en el Coliseo de Puerto Rico, la querellante transfirió $250 a través de la plataforma ATH Móvil para así adquirir dos taquillas.

Sin embargo, la joven alegó que, tras enviar la suma de dinero, el supuesto vendedor dejó de responder a sus mensajes.

“Esto llevó a la querellante a percatarse de que había sido víctima de fraude”, detalla el comunicado de las autoridades.

Este caso fue referido a la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (D.I.R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao para que continúe con la investigación.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBad BunnyCICfraude
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


