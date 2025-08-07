Siguen acumulándose: joven quería asistir a concierto de Bad Bunny y termina estafada

Los casos de fraude relacionados con la venta de taquillas para asistir a la histórica residencia del artista Bad Bunny siguen acumulándose, y, en en esta ocasión, una joven de 24 años en Yabucoa fue víctima de una estafa.

El informe preliminar de la Policía destaca que, en busca de acudir a la serie de conciertos celebrados en el Coliseo de Puerto Rico, la querellante transfirió $250 a través de la plataforma ATH Móvil para así adquirir dos taquillas.

Sin embargo, la joven alegó que, tras enviar la suma de dinero, el supuesto vendedor dejó de responder a sus mensajes.

“Esto llevó a la querellante a percatarse de que había sido víctima de fraude”, detalla el comunicado de las autoridades.