Acusan a empleado de la AAA de agredir con una pala a un compañero de trabajo en Guayama

Un incidente violento ocurrido el 1 de agosto dentro de las instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Guayama ha culminado en la radicación de cargos por tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas contra un empleado de la corporación.

La jueza superior Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Guayama, examinó la prueba que le presentó la Fiscalía y determinó causa para arresto en contra de Ismael Ortiz Soto, de 56 años, a quien le impuso una fianza de $30,000, la cual prestó, por lo que quedó libre bajo fianza.

Según la investigación preliminar a cargo del agente William Rivera Rivera, adscrito al Distrito de Guayama, Ortiz Soto presuntamente agredió en varias partes del cuerpo, con una pala, a un compañero de trabajo, informó la Policía.

El caso fue consultado con la fiscal Jessica Gotay, quien instruyó a radicar los cargos mencionados.