Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
7 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Acusan a empleado de la AAA de agredir con una pala a un compañero de trabajo en Guayama

Ahora enfrenta cargos por tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas

7 de agosto de 2025 - 9:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vista preliminar fue pautada para el 11 de agosto. (Carlos Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un incidente violento ocurrido el 1 de agosto dentro de las instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Guayama ha culminado en la radicación de cargos por tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas contra un empleado de la corporación.

RELACIONADAS

La jueza superior Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Guayama, examinó la prueba que le presentó la Fiscalía y determinó causa para arresto en contra de Ismael Ortiz Soto, de 56 años, a quien le impuso una fianza de $30,000, la cual prestó, por lo que quedó libre bajo fianza.

Según la investigación preliminar a cargo del agente William Rivera Rivera, adscrito al Distrito de Guayama, Ortiz Soto presuntamente agredió en varias partes del cuerpo, con una pala, a un compañero de trabajo, informó la Policía.

El caso fue consultado con la fiscal Jessica Gotay, quien instruyó a radicar los cargos mencionados.

La vista preliminar fue pautada para el 11 de agosto.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICGuayamaAAA
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 7 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: