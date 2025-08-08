Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
8 de agosto de 2025
88°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Macabro hallazgo: encuentran cadáver en lujosa guagua propiedad de reconocido productor musical

El vehículo, con las puertas abiertas, fue hallado en Río Piedras. Esto es lo que se sabe

8 de agosto de 2025 - 6:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El choque fue cerca del cuartel de la policía en Río Piedras. (GFR Media)
El crimen ocurrió en la calle Rincón, intersección con la calle Buenos Aires.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La investigación por el asesinato de un hombre en la calle Rincón, intersección con la calle Buenos Aires, en Río Piedras, dio un giro inesperado, cuando las autoridades confirmaron que la lujosa guagua donde fue hallado el cadáver está registrada a nombre de un productor musical.

El inspector Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, confirmó que el propietario registral de la guagua es el productor de música urbana Christian Yamil Nazario del Valle, conocido como “ATM Yamil”, vecino del municipio de Toa Alta.

Nazario del Valle cuenta con 17.1 millones de seguidores tan solo en la red social de Instagram y ganó su primer Billboard a la Música Latina en la categoría “Global 200 Canción Latina del Año” con el popular tema de reguetón “Gata Only”, en octubre de 2024.

Figueroa añadió que el productor, residente en el municipio de Toa Alta, se encuentra actualmente fuera del país, de acuerdo a la versión que ofreció su padre a la Policía tras llegar a la escena donde se encontró la guagua Cadillac Escalante, de color blanca y del año 2021.

“Aquí se presentó un familiar (padre) de ese joven diciendo que esa guagua le pertenece a su hijo y que se la había prestado a un amigo de él”, indicó Figueroa en entrevista con Telemundo. “(El padre dijo) que le pertenece a su hijo, que él está fuera de Puerto Rico”, sostuvo.

“Damos con él porque uno de los compañeros llega aquí, buscan en el sistema y, cuando verifican la relación de la tablilla, dan con este nombre. Se comunican con él y él dice que sí, que efectivamente la guagua es de él. Entonces, él se comunica con su señor padre, que llega hasta aquí”, dijo.

Figueroa precisó que la guagua no había sido reportada como hurtada y que, según se informó, el productor se la había prestado a un amigo. Sin embargo, no confirmó si la persona hallada sin vida en el vehículo es ese individuo. “No lo podemos certificar... La estamos manejando”, afirmó.

Asimismo, el inspector mencionó que se identificaron unas cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos, por lo que los agentes investigadores verificarán las grabaciones con el propósito de poder identificar algún vehículo o personas relacionadas a este asesinato.

“No descartamos ningún móvil, pero si se trata de la persona que entendemos que es la que fallecuó aquí, tuvo récord por sustancias controladas”, sostuvo.

El crimen se reportó a las 3:00 a.m. de este viernes, cuando unos oficiales que realizaban un patrullaje preventivo se toparon con la macabra escena. Al revisar el interior de la guagua, los oficiales se toparon con un cuerpo que estaba sin vida en la tercera fila de asientos.

“Tenía dos puertas abiertas del lado del conductor. Una vez la verifican, hallan un cuerpo dentro de la guagua. Trabajamos la escena. Se levantaron 20 casquillos tanto dentro de la guagua como fuera de la guagua”, dijo

En entrevista con Telemundo, añadió que, debido al hallazgo de los casquillos, no descartan la posibilidad de que el hombre haya sido asesinado en la escena. Abundó que tienen una identificación preliminar del occiso. Pero, aclaró que no se divulgará el nombre hasta que no sea oficial.

De acuerdo al informe preliminar, el occiso fue descrito como un hombre de tez blanca, pelo corto negro, con un peso aproximado de 190 libras y con una estatura estimada de seis pies. Al momento de los hechos, vestía un pantalón corto deportivo negro, una camisa blanca y tenis negros.

Personal del CIC de San Juan, en unión al fiscal de turno, se hizo cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRío Piedras
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 8 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: