Macabro hallazgo: encuentran cadáver en lujosa guagua propiedad de reconocido productor musical

La investigación por el asesinato de un hombre en la calle Rincón, intersección con la calle Buenos Aires, en Río Piedras, dio un giro inesperado, cuando las autoridades confirmaron que la lujosa guagua donde fue hallado el cadáver está registrada a nombre de un productor musical.

El inspector Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, confirmó que el propietario registral de la guagua es el productor de música urbana Christian Yamil Nazario del Valle, conocido como “ATM Yamil”, vecino del municipio de Toa Alta.

Nazario del Valle cuenta con 17.1 millones de seguidores tan solo en la red social de Instagram y ganó su primer Billboard a la Música Latina en la categoría “Global 200 Canción Latina del Año” con el popular tema de reguetón “Gata Only”, en octubre de 2024.

Figueroa añadió que el productor, residente en el municipio de Toa Alta, se encuentra actualmente fuera del país, de acuerdo a la versión que ofreció su padre a la Policía tras llegar a la escena donde se encontró la guagua Cadillac Escalante, de color blanca y del año 2021.

“Aquí se presentó un familiar (padre) de ese joven diciendo que esa guagua le pertenece a su hijo y que se la había prestado a un amigo de él”, indicó Figueroa en entrevista con Telemundo. “(El padre dijo) que le pertenece a su hijo, que él está fuera de Puerto Rico”, sostuvo.

“Damos con él porque uno de los compañeros llega aquí, buscan en el sistema y, cuando verifican la relación de la tablilla, dan con este nombre. Se comunican con él y él dice que sí, que efectivamente la guagua es de él. Entonces, él se comunica con su señor padre, que llega hasta aquí”, dijo.

Figueroa precisó que la guagua no había sido reportada como hurtada y que, según se informó, el productor se la había prestado a un amigo. Sin embargo, no confirmó si la persona hallada sin vida en el vehículo es ese individuo. “No lo podemos certificar... La estamos manejando”, afirmó.

Asimismo, el inspector mencionó que se identificaron unas cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos, por lo que los agentes investigadores verificarán las grabaciones con el propósito de poder identificar algún vehículo o personas relacionadas a este asesinato.

“No descartamos ningún móvil, pero si se trata de la persona que entendemos que es la que fallecuó aquí, tuvo récord por sustancias controladas”, sostuvo.

El crimen se reportó a las 3:00 a.m. de este viernes, cuando unos oficiales que realizaban un patrullaje preventivo se toparon con la macabra escena. Al revisar el interior de la guagua, los oficiales se toparon con un cuerpo que estaba sin vida en la tercera fila de asientos.

“Tenía dos puertas abiertas del lado del conductor. Una vez la verifican, hallan un cuerpo dentro de la guagua. Trabajamos la escena. Se levantaron 20 casquillos tanto dentro de la guagua como fuera de la guagua”, dijo

En entrevista con Telemundo, añadió que, debido al hallazgo de los casquillos, no descartan la posibilidad de que el hombre haya sido asesinado en la escena. Abundó que tienen una identificación preliminar del occiso. Pero, aclaró que no se divulgará el nombre hasta que no sea oficial.

De acuerdo al informe preliminar, el occiso fue descrito como un hombre de tez blanca, pelo corto negro, con un peso aproximado de 190 libras y con una estatura estimada de seis pies. Al momento de los hechos, vestía un pantalón corto deportivo negro, una camisa blanca y tenis negros.