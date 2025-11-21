La historia detrás del secuestro y carjacking en Barceloneta: pareja resalta la labor de las autoridades

El domingo, una mujer se detuvo a comprar un medicamento en una farmacia en Barceloneta. Al regresar al estacionamiento para abordar el vehículo que había rentado, fue sorprendida por un hombre que, bajo amenaza, la secuestró y cometió un carjacking.

Ante el peligro inminente que corría su vida, se vio obligada a tomar una decisión: luchar, forcejear y lanzarse del auto en movimiento para escapar del asaltante en la carretera PR-2, donde fue socorrida por un “buen samaritano” que alertó a las autoridades.

Lo que ocurrió después fue una labor encomiable de las autoridades, quienes brindaron asistencia a la víctima y esclarecieron el caso en tiempo récord, una gestión que la pareja de la perjudicada, que habló con El Nuevo Día bajo condición de anonimato, entiende debe ser resaltada.

La víctima fue una mujer uruguaya de 41 años, pareja de un puertorriqueño. Ambos residen en Estados Unidos. Esta era su segunda visita a la isla cuando ocurrió el incidente que comenzó en el estacionamiento de una farmacia Walgreens en Barceloneta.

A raíz de la situación, la mujer sufrió laceraciones en varias partes del cuerpo, principalmente en los glúteos y las piernas. Aunque actualmente se encuentra en recuperación, la magnitud de sus heridas le ha impedido regresar a su residencia.

Destaca trabajo policial

“La Policía hizo un trabajo magistral. Absolutamente increíble. En menos de 24 horas tenían un sospechoso. Tienen una confesión. En las primeras 30 horas, ya tenían el vehículo. La persona cogió el vehículo, lo dejó en un matorral y dejó todo allí“, dijo.

“El lunes arrestaron a la persona, el martes hicieron el line-up (rueda de confrontación) y, ese mismo día, a las 11:00 a.m., hablamos con el FBI (Negociado Federal de Investigaciones). Hay que resaltar la humanidad con la que manejaron todo esto”, agregó.

Por esta razón, destacó la labor del agente investigador Emanuel Soto Rivera, la teniente Rosemary Rosado y el sargento Gamaliel Delgado, de la Policía; el agente Jonathan Snow, del FBI; las enfermeras del Doctor’s Center Hospital en Manatí, Taisha Rodríguez y Noemí Ayala; así como los paramédicos Avilés y Rosario.

“Ella (su pareja) está bien, pero sufrió varias laceraciones. Ella estaba de visita en la isla, estaba dando una vuelta por Isabela y me dijo que se sentía mal. Entonces, yo le dije que se parara en una farmacia para que comprara algún medicamento”, comentó.

Lo que ocurrió

Así fue como la mujer llegó a la farmacia, lugar donde ocurrió el incidente con el individuo armado con un objeto punzante, quien la empujó por la fuerza hacia el asiento del pasajero y la mantuvo retenida en contra de su voluntad en el vehículo Nissan Versa, color blanco y del 2024, según la denuncia presentada por el FBI.

“Ella no podía salir del carro, forcejea con el muchacho. En todo momento, el vehículo estaba en movimiento por la (carretera PR)#2. El muchacho la agarra y la mayoría de las laceraciones que ella tiene es porque se lanzó del vehículo en movimiento”, narró la pareja.

Acto seguido, su agresor la agarró nuevamente, pero logró escapar. Entonces, un “buen samaritano” que pasaba por el área intervino y llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar a la Policía. Luego de eso, llegó la ambulancia y recibió asistencia médica.

“Llamaron a la ambulancia porque estaba sangrando un montón por las laceraciones que tiene. Cuando eso ocurrió, yo estaba en Estados Unidos. Así que ella me llamó el domingo, yo tomé el primer vuelo que conseguí y llegué a la isla”, mencionó.

Subrayó que visita Puerto Rico mensualmente, aunque lleva 20 años residiendo en Estados Unidos, y que nunca había vivido una situación como esta.

Pide que se llegue a las últimas consecuencias

“Definitivo (debe llegar hasta las últimas consecuencias). Gente así no debe tener espacio en la sociedad civil. Suena duro, fuerte, pero es nuestra experiencia. Esta persona hay que sacarla de la calle. No hay espacio”, comentó, a preguntas de este medio.

Un informe de la Policía reveló que, tras el incidente, Rivera Vélez y el Delgado, de la División de Inteligencia y Arrestos, llegaron hasta el barrio Tiburones de Barceloneta, donde arrestaron a Yadiel Nieves Díaz, de 29 años.