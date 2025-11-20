Opinión
20 de noviembre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Violenta semana en Barceloneta: investigan “carjacking”, secuestro y dos muertes

El municipio fue catalogado por el director del CIC de Arecibo como uno de los más tranquilos del área

20 de noviembre de 2025 - 6:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El primer suceso ocurrió en la tarde del domingo, en el estacionamiento de una farmacia Walgreens, en la PR-140. (Carlos Rivera Giusti)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

A pesar de que en Barceloneta se han reportado tres incidentes violentos esta semana, incluido el “carjacking” y secuestro a una turista y dos muertes en circunstancias que todavía son investigadas, las autoridades policíacas consideran que los incidentes han sido “pura casualidad”.

RELACIONADAS

“Barceloneta es uno de los pueblos más tranquilos del área de Arecibo”, aseguró el capitán Manuel Díaz Pérez, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, a El Nuevo Día.

Del mismo modo, y a preguntas de este medio, descartó que fueran a tomar medidas para reforzar la seguridad en el pueblo tras los recientes eventos.

“Estos son hechos familiares... el ”carjacking" era lo único foráneo, que fue una turista”, afirmó.

Díaz Pérez informó que, en lo que va de este año, la región policíaca de Arecibo —que incluye también a Camuy, Ciales, Florida, Hatillo, Manatí, Morovis y Quebradillas— lleva 24 asesinatos; 26 menos que los reportados en 2024, cuando registraron 50.

Por su parte, según cifras provistas por la Policía, en Barceloneta se han reportado dos asesinatos este año: uno el 16 de agosto y otro el 18 de noviembre, correspondiente a uno de los incidentes de esta semana. La muerte ocurrida este jueves todavía no figura en las estadísticas.

Lo que ha ocurrido

El primer suceso ocurrió en la tarde del domingo, en el estacionamiento de una farmacia Walgreens, en la PR-140, cuando un hombre amenazó con un arma blanca a una mujer para llevarse su carro. Tras obtener acceso al vehículo, este continuó la marcha con la mujer dentro del mismo. Eventualmente, esta logró escapar lanzándose del carro en un semáforo en la PR-02.

El lunes, un día después del crimen, la Policía arrestó a Jadiel Nieves Díaz, de 29 años, en el barrio Tiburones y se le ocupó un arma blanca con la que presuntamente amenazó a la víctima. El vehículo que robó también fue encontrado. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) colaboraba con la pesquisa y, el jueves, arrestó a Nieves Díaz por cargos de “carjacking” y secuestro.

Mientras, el segundo evento fue el lunes e involucró a un hombre que viajaba en motora por el barrio Seboruco. Mientras transitaba la zona, recibió una herida de bala en el rostro y, finalmente, falleció el martes en un hospital. Posteriormente, el occiso fue identificado como Christopher Rosado Olavarría, de 40 años, y un primo suyo fue arrestado por la Policía con relación a los hechos. De acuerdo a la Fiscalía de Arecibo, esperaban radicarle cargos el jueves.

Por último, también el jueves, un hombre de 55 años resultó herido de bala en un incidente en el que, supuestamente, hirió con un arma blanca a un policía municipal. Según la Uniformada, el agente repelió la agresión y le disparó. Más tarde, un informe policíaco indicó que el herido de bala falleció en un hospital del área de Manatí.

Tags
Breaking NewsBarcelonetaPolicía de Puerto RicoCICAsesinatosCarjackings
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
