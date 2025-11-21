Encuentran causa para arresto contra hombre que presuntamente asesinó a su primo en Barceloneta

El Tribunal de Arecibo encontró el jueves causa para arresto contra un hombre que supuestamente asesinó a su primo en Barceloneta el 17 de noviembre, informó el Departamento de Justicia.

La agencia sostuvo, en declaraciones escritas, que la Fiscalía de Arecibo formuló contra Ángel Olivera Rivera cargos por asesinato en primer grado, portación y/o uso de un arma de fuego sin licencia, disparar y/o apuntar un arma de fuego, destrucción de evidencia y por emitir declaraciones falsas.

El juez Rafael Lugo Morales determinó causa probable para arresto en todos los cargos y fijó una fianza global de un millón de dólares. De momento, Justicia no indicó si Olivera Rivera prestó la fianza.

La vista preliminar fue señalada para el 4 de diciembre de 2025.

Según la pesquisa de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, la víctima fue identificado como Christopher Rosado Olavarría, de 40 años, quien falleció en hechos reportados el 17 de noviembre en el barrio Seboruco.

El CIC de Arecibo sostiene que Rosado Olavarría “conducía una motora y alguien le disparó y resultó con una herida de bala en el área del rostro”.

Se indicó, además, que personal de Emergencias Médicas llevó al hombre a un hospital de la zona “en condición estable” y, posteriormente, fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras.

No obstante, la Policía luego confirmó que Rosado Olavarría murió en el hospital.