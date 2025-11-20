Policía municipal resulta herido de arma blanca en Barceloneta: también hay un hombre baleado

Una intervención en la tarde del jueves en Barceloneta resultó con un policía municipal herido de arma blanca y otro hombre herido de bala, informaron las autoridades.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:53 p.m., en la PR-682, intersección con la calle Cité, del barrio Garrochales.

En un comunicado de prensa, la Policía estatal informó que un agente de la Policía Municipal de Barceloneta llegó al lugar para atender “una querella de una persona agresiva”.

Según la Uniformada, “un individuo de 55 años aproximadamente y portando un arma blanca, se le abalanzó sobre el policía municipal y lo agredió, lo que provocó que la policía repeliera la agresión disparando hacia el hombre el cual resultó herido de bala”.