20 de noviembre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Policía municipal resulta herido de arma blanca en Barceloneta: también hay un hombre baleado

Los hechos fueron reportados a las 12:53 p.m.

20 de noviembre de 2025 - 3:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El personal de Emergencias Médicas transportó a los heridos a una institución hospitalaria del área de Manatí. (Agencia EFE)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una intervención en la tarde del jueves en Barceloneta resultó con un policía municipal herido de arma blanca y otro hombre herido de bala, informaron las autoridades.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:53 p.m., en la PR-682, intersección con la calle Cité, del barrio Garrochales.

En un comunicado de prensa, la Policía estatal informó que un agente de la Policía Municipal de Barceloneta llegó al lugar para atender “una querella de una persona agresiva”.

Según la Uniformada, “un individuo de 55 años aproximadamente y portando un arma blanca, se le abalanzó sobre el policía municipal y lo agredió, lo que provocó que la policía repeliera la agresión disparando hacia el hombre el cual resultó herido de bala”.

El personal de Emergencias Médicas transportó a los heridos a una institución hospitalaria del área de Manatí.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsBarceloneta
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
