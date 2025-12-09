Buscan a hombre que se habría apropiado de baterías portátiles valoradas en $12,000
Josué J. Merced Rosado fue imputado en ausencia por hechos ocurridos en su lugar de trabajo
9 de diciembre de 2025 - 1:32 PM
9 de diciembre de 2025 - 1:32 PM
Las autoridades andan tras la pista de un hombre imputado en ausencia en el Tribunal de San Juan por, presuntamente, apropiarse de varias baterías portátiles de la empresa donde laboraba, informó la Policía.
Según señala el informe preliminar, el juez José González Pérez, del mencionado tribunal, halló causa para arresto contra Josué J. Merced Rosado, de 32 años y residente en el municipio de Guaynabo, por cargos de apropiación ilegal y otro por vehículos hurtados de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular por hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre en el municipio de San Juan, señalándole una fianza de $50,000.
De acuerdo con la investigación realizada por el agente José González, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, mientras el imputado trabajaba para la compañía Energy Depot, en la avenida John F. Kennedy, en San Juan, supuestamente se apropió de las baterías portátiles, que tienen un valor total de $12,000.
El caso fue consultado con el fiscal Félix Rivera, quien radicó cargos por los delitos antes mencionados, y llevado ante el juez José González Pérez del Tribunal de San Juan, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto,
Las autoridades urgen a cualquier persona que conozca del paradero de Merced Rosado a llamar a la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: