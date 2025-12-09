Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a hombre que se habría apropiado de baterías portátiles valoradas en $12,000

Josué J. Merced Rosado fue imputado en ausencia por hechos ocurridos en su lugar de trabajo

9 de diciembre de 2025 - 1:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Josué J. Merced Rosado, de 32 años y residente en el municipio de Guaynabo, está imputado de apropiarse ilegalmente de dos baterías portátiles del lugar donde trabajaba. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Las autoridades andan tras la pista de un hombre imputado en ausencia en el Tribunal de San Juan por, presuntamente, apropiarse de varias baterías portátiles de la empresa donde laboraba, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según señala el informe preliminar, el juez José González Pérez, del mencionado tribunal, halló causa para arresto contra Josué J. Merced Rosado, de 32 años y residente en el municipio de Guaynabo, por cargos de apropiación ilegal y otro por vehículos hurtados de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular por hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre en el municipio de San Juan, señalándole una fianza de $50,000.

De acuerdo con la investigación realizada por el agente José González, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, mientras el imputado trabajaba para la compañía Energy Depot, en la avenida John F. Kennedy, en San Juan, supuestamente se apropió de las baterías portátiles, que tienen un valor total de $12,000.

El caso fue consultado con el fiscal Félix Rivera, quien radicó cargos por los delitos antes mencionados, y llevado ante el juez José González Pérez del Tribunal de San Juan, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto,

Las autoridades urgen a cualquier persona que conozca del paradero de Merced Rosado a llamar a la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsTribunal de San JuanbateríasEnergía eléctrica
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
