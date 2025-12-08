Le pidieron $2,000: hombre denuncia que lo extorsionaron con vídeos explícitos en Caguas

Las autoridades policíacas investigan desde este lunes una querella de extorsión reportada en la avenida Federico Degetau, en Caguas.

De acuerdo a un informe de novedades de la Uniformada, un querellante informó que, mientras se encontraba en su lugar de estudios, “recibió múltiples mensajes donde lo amenazaron y extorsionaron mostrándole vídeos explícitos donde se podía observar su rostro y a una aparente menor de edad en una situación comprometedora”.

El informe añade que supuestamente le exigieron $2,000 para no publicar el vídeo en las redes sociales, por lo que este “envió $200 por aplicación a un número de teléfono; $100 a otro y por último $426.24 a un tercer número, para un total de $726.24″.

El agente Xionel Feliciano, adscrito al distrito policíaco de Caguas, investigó preliminarmente el caso y lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas para continuar la pesquisa.