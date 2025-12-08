Opinión
Le pidieron $2,000: hombre denuncia que lo extorsionaron con vídeos explícitos en Caguas

El querellante hizo varias transacciones que totalizan $726.24

8 de diciembre de 2025 - 7:48 PM

El informe añade que supuestamente le exigieron $2,000 para no publicar el vídeo en las redes sociales. (Jenny Kane)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan desde este lunes una querella de extorsión reportada en la avenida Federico Degetau, en Caguas.

De acuerdo a un informe de novedades de la Uniformada, un querellante informó que, mientras se encontraba en su lugar de estudios, “recibió múltiples mensajes donde lo amenazaron y extorsionaron mostrándole vídeos explícitos donde se podía observar su rostro y a una aparente menor de edad en una situación comprometedora”.

El informe añade que supuestamente le exigieron $2,000 para no publicar el vídeo en las redes sociales, por lo que este “envió $200 por aplicación a un número de teléfono; $100 a otro y por último $426.24 a un tercer número, para un total de $726.24″.

El agente Xionel Feliciano, adscrito al distrito policíaco de Caguas, investigó preliminarmente el caso y lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas para continuar la pesquisa.

Se exhorta a la ciudadanía a que, de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, llame de manera confidencial al 787-343-2020.

Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: