Sale de prisión convicto por la muerte de Natalia Ayala Rivera

Carlos Maldonado Dávila, convicto por la muerte de Natalia Ayala Rivera en un caso de “hit and run”, salió de prisión ayer, domingo, informó el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Según declaraciones suministradas por la oficina de prensa del DCR, el secretario del DCR, Francisco Quiñones, indicó que Maldonado Dávila fue excarcelado en la mañana de este domingo, “en cumplimiento de la sentencia que emitió el tribunal de dos años de cárcel”.

Basado en lo que permitía la ley antes de que fuera enmendada en el 2024, Maldonado Dávila fue sentenciado a 10 años de probatoria, pero el Tribunal Apelativo modificó la condena a dos años de cárcel y el resto bajo libertad condicionada.

Según Quiñones, no obstante, Maldonado Dávila estuvo menos de dos años tras las rejas porque la ley vigente al momento de ser procesado le permitía descontar tiempo de prisión mediante bonificaciones. La ley actual no permite esas bonificaciones ni derecho a sentencia suspendida.

Señaló que el convicto “bonificó” en cómputos que fueron revisados por múltiples funcionarios de la agencia, resultando que contaba con el tiempo acumulado para salir el 7 de diciembre.

Ayala Rivera fue atropellada el 4 de enero de 2022 por el vehículo conducido por el entonces director de la Oficina de Turismo del Municipio de Barceloneta.

La joven se había detenido a las 11:20 p.m., en el área del paseo de un elevado hacia la carretera PR-22, en San Juan, por una goma vacía y fue atropellada por Maldonado Dávila, quien huyó de la escena.

Ayala Rivera sufrió muerte cerebral y falleció la madrugada del 5 de enero de 2022. Por estos hechos, Maldonado Dávila fue identificado como sospechoso un día después del choque, donde también resultó herido Carlos Adihl Sosa Bigio, amigo de Ayala Rivera que llegó a la escena para ayudarla a cambiar la goma del automóvil.