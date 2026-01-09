Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre en la PR-1 en Guaynabo

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón está a cargo de la pesquisa

9 de enero de 2026 - 6:47 AM

Actualizado el 9 de enero de 2026 - 7:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El robo ocurrió este pasado viernes 17 de marzo. (Archivo GFR Media)
El crimen ocurrió frente a una cooperativa
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga el asesinato de un hombre ocurrido la madrugada del viernes en la carretera PR-1 en Guaynabo.

El informe preliminar indica que la víctima, identificada como Iam Alejandro Carrasquillo, de 23 años, transitaba por el lugar en una motora Yamaha, modelo YZ450F, color negro del año 2021, cuando dos individuos en motoras tipo scooter se le acercaron y le realizaron varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto

Los hechos ocurrieron frente a una cooperativa de la zona.

Posteriormente, uno de los individuos se apropió de la motora del occiso, marchándose del lugar.  

Al momento se desconoce el móvil de los hechos.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

