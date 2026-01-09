Asesinan a un hombre en la PR-1 en Guaynabo

La Policía investiga el asesinato de un hombre ocurrido la madrugada del viernes en la carretera PR-1 en Guaynabo.

El informe preliminar indica que la víctima, identificada como Iam Alejandro Carrasquillo, de 23 años, transitaba por el lugar en una motora Yamaha, modelo YZ450F, color negro del año 2021, cuando dos individuos en motoras tipo scooter se le acercaron y le realizaron varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto

Los hechos ocurrieron frente a una cooperativa de la zona.

Posteriormente, uno de los individuos se apropió de la motora del occiso, marchándose del lugar.

Al momento se desconoce el móvil de los hechos.