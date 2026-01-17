Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer resulta herida de bala tras presunta discusión con otro conductor en la carretera PR-52

Según la Policía, las partes involucradas sostuvieron una disputa tras un accidente de tránsito

17 de enero de 2026 - 2:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ambos conductores se encuentran recibiendo atención médica. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer resultó herida de bala este sábado durante una discusión con otro conductor tras un accidente de tránsito en el expreso PR-52, a la altura de la salida hacia la carretera PR-1.



En entrevista con El Nuevo Día, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, el comandante Juan Jackson, indicó que la escena inició en la PR-1 de Caguas.

Se alega que una dama impacta a un caballero que viajaba en un Porsche y no se detiene. El caballero inicia una persecución para lograr detener a la dama. Cuando llegan al expreso (PR-) 52, logra adelantarse a la dama y le bloquea el paso”, explicó el comisionado.

Según Jackson, en ese instante, el sujeto presuntamente percibió que la fémina tenía en sus manos un arma de fuego, por lo que el hombre sacó un arma, para la cual posee licencia de portación.

“Ahí es cuando ella acelera y le lanza el vehículo encima. Él hace dos detonaciones al vehículo”, agregó Jackson.

A preguntas de este medio sobre si el hombre fue arrollado, Jackson sostuvo que se desprende de la investigación que habría ocurrido ya que presentaba hematomas en sus piernas.

Poco después, el sujeto fue arrestado por una agente de la Policía Municipal que transitaba por el lugar al momento de los hechos.

De acuerdo con la Uniformada, la mujer herida recibió atención médica en la escena y posteriormente fue transportada a una institución hospitalaria, donde su condición fue descrita como estable.

El hombre también fue evaluado por personal médico.

“Esta intervención demuestra el alto nivel de compromiso, preparación y valentía de nuestra Policía Municipal. Una de nuestras agentes actuó con rapidez y firmeza en un momento crítico, evitando que la situación tuviera consecuencias aún más graves. En San Juan respaldamos plenamente a nuestros policías y reiteramos que no vamos a tolerar ningún acto de violencia en nuestras vías públicas ni en nuestras comunidades”, expresó por su parte el alcalde Miguel Romero Lugo en declaraciones escritas.

