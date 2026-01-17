Mujer resulta herida de bala tras presunta discusión con otro conductor en la carretera PR-52

Una mujer resultó herida de bala este sábado durante una discusión con otro conductor tras un accidente de tránsito en el expreso PR-52, a la altura de la salida hacia la carretera PR-1.

En entrevista con El Nuevo Día, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, el comandante Juan Jackson, indicó que la escena inició en la PR-1 de Caguas.

“Se alega que una dama impacta a un caballero que viajaba en un Porsche y no se detiene. El caballero inicia una persecución para lograr detener a la dama. Cuando llegan al expreso (PR-) 52, logra adelantarse a la dama y le bloquea el paso”, explicó el comisionado.

Según Jackson, en ese instante, el sujeto presuntamente percibió que la fémina tenía en sus manos un arma de fuego, por lo que el hombre sacó un arma, para la cual posee licencia de portación.

“Ahí es cuando ella acelera y le lanza el vehículo encima. Él hace dos detonaciones al vehículo”, agregó Jackson.

A preguntas de este medio sobre si el hombre fue arrollado, Jackson sostuvo que se desprende de la investigación que habría ocurrido ya que presentaba hematomas en sus piernas.

Poco después, el sujeto fue arrestado por una agente de la Policía Municipal que transitaba por el lugar al momento de los hechos.

De acuerdo con la Uniformada, la mujer herida recibió atención médica en la escena y posteriormente fue transportada a una institución hospitalaria, donde su condición fue descrita como estable.

El hombre también fue evaluado por personal médico.