Hombre de 40 años muere a tiros en Guayama
El crimen fue reportado en la entrada de una urbanización
18 de enero de 2026 - 6:40 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este sábado en Guayama.
De acuerdo con la información preliminar, el crimen fue reportado a eso de las 11:18 p.m., en la entrada de Villa Rosa 2.
Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre detonaciones.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre sin vida, identificado como Mauricio Salazar, de 40 años y residente de Guayama, con heridas de bala.
Según la Uniformada, en el pasado había sido procesado por violación a la Ley de Sustancias Controladas.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 17 asesinatos en el 2026, 13 menos que los 30 registrados a la misma fecha en el 2025.
