Hombre de 40 años muere a tiros en Guayama

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este sábado en Guayama.

De acuerdo con la información preliminar, el crimen fue reportado a eso de las 11:18 p.m., en la entrada de Villa Rosa 2.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre detonaciones.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre sin vida, identificado como Mauricio Salazar, de 40 años y residente de Guayama, con heridas de bala.

Según la Uniformada, en el pasado había sido procesado por violación a la Ley de Sustancias Controladas.