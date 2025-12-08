Encuentran el cuerpo baleado de un hombre en una gasolinera de Gurabo

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo en Gurabo, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados. eso de las 11:14 p.m., en los predios de la gasolinera Mobil, que ubica en el kilómetro 7.3 de la PR-189.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena encontraron el cuerpo baleado de José Alberto Cruz Rosa de 30 años y residente de San Lorenzo”, indica el informe policiaco.

El agente Pedro Ortiz, adscrito a la División de Homicidios de Caguas, y el fiscal Fernando Machado se hicieron cargo de la investigación.