Encuentran el cuerpo baleado de un hombre en una gasolinera de Gurabo
La Policía indicó que la víctima era residente en San Lorenzo y aún investiga las causas del suceso
8 de diciembre de 2025 - 6:26 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo en Gurabo, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados. eso de las 11:14 p.m., en los predios de la gasolinera Mobil, que ubica en el kilómetro 7.3 de la PR-189.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre disparos en el lugar.
“Al llegar los agentes a la escena encontraron el cuerpo baleado de José Alberto Cruz Rosa de 30 años y residente de San Lorenzo”, indica el informe policiaco.
El agente Pedro Ortiz, adscrito a la División de Homicidios de Caguas, y el fiscal Fernando Machado se hicieron cargo de la investigación.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 427 asesinatos en lo que va de este año, 30 menos que los 457 registrados a la misma fecha en el 2024.
