Investigan dos casos de robos a turistas en el Condado

La Policía investiga dos querellas de robos a turistas, entre la tarde de este sábado y la madrugada de hoy, domingo, en el Condado, San Juan.

El primero de los dos casos fue reportado a eso de las 5:35 p.m. en una propiedad de alquiler a corto plazo la avenida McLeary.

Según el informe preliminar, el querellante, de 29 años y residente de Atlanta, Georgia, alegó que “alguien entró a su hospedaje y se apropió de $500 en efectivo que tenía en su cartera”.

“Igualmente, a su amiga, quien se estaba quedando en la habitación del lado, le llevaron $100. Ambas se van del País en la tarde de hoy (domingo)”, indica el comunicado de la Uniformada.

Mientras, en el segundo incidente, reportado en la calle Tres Hermanos intersección con la calle Wilson, la perjudicada, de 40 años y residente en Austin, Texas, denunció que “alguien entró al lugar que está rentando y se apropió de una Mac Book Pro 2024, y de su pasaporte americano”.