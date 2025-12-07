Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan dos casos de robos a turistas en el Condado

Las víctimas reportaron cientos de dólares en pérdidas

7 de diciembre de 2025 - 12:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al joven de 18 años se le formularon cargos por escalamiento y a su acompañante, por ser un menor de 16 años, se le imputaron faltas, por el mismo delito. (Archivo)
Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, investigaron querellas de apropiación ilegal y escalamiento en dos propiedades de alquiler a corto plazo en la zona del Condado.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga dos querellas de robos a turistas, entre la tarde de este sábado y la madrugada de hoy, domingo, en el Condado, San Juan.

El primero de los dos casos fue reportado a eso de las 5:35 p.m. en una propiedad de alquiler a corto plazo la avenida McLeary.

Según el informe preliminar, el querellante, de 29 años y residente de Atlanta, Georgia, alegó que “alguien entró a su hospedaje y se apropió de $500 en efectivo que tenía en su cartera”.

“Igualmente, a su amiga, quien se estaba quedando en la habitación del lado, le llevaron $100. Ambas se van del País en la tarde de hoy (domingo)”, indica el comunicado de la Uniformada.

Mientras, en el segundo incidente, reportado en la calle Tres Hermanos intersección con la calle Wilson, la perjudicada, de 40 años y residente en Austin, Texas, denunció que “alguien entró al lugar que está rentando y se apropió de una Mac Book Pro 2024, y de su pasaporte americano”.

Las querellas fueron atendidas por los agentes José Rivera y Kevin Peña, adscritos al Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, respectivamente.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
