Ni las ambulancias se salvan: roban más de $1,000 en medicamentos y equipo médico en Bayamón

La Policía reportó un robo en una ambulancia, en la tarde de este sábado, en el Sector El Quinqué, del Barrio Buena Vista, en Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante alegó que, al llegar al terreno donde tiene estacionadas varias ambulancias de la compañía Life Line Ambulance, “se percató que alguien había entrado a la cabina de una de éstas, marca Mercedes- Benz Sprinter del año 2017, la cual no tenía seguros puestos y se apropió ilegalmente de varios equipos”.

Los artículos robados fueron descritos como “un maletín rojo marca plano con una cantidad indeterminada de medicamentos controlados y no controlados valorados en $1,000.00”.

“También se apropiaron de equipo médico valorado en aproximadamente $650”, agregó