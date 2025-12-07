Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ni las ambulancias se salvan: roban más de $1,000 en medicamentos y equipo médico en Bayamón

El caso fue reportado en el sector El Quinqué

7 de diciembre de 2025 - 9:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos fueron reportados a la Policía a eso de la 1:50 p.m. de este pasado sábado. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía reportó un robo en una ambulancia, en la tarde de este sábado, en el Sector El Quinqué, del Barrio Buena Vista, en Bayamón.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, el querellante alegó que, al llegar al terreno donde tiene estacionadas varias ambulancias de la compañía Life Line Ambulance, “se percató que alguien había entrado a la cabina de una de éstas, marca Mercedes- Benz Sprinter del año 2017, la cual no tenía seguros puestos y se apropió ilegalmente de varios equipos”.

Los artículos robados fueron descritos como “un maletín rojo marca plano con una cantidad indeterminada de medicamentos controlados y no controlados valorados en $1,000.00”.

“También se apropiaron de equipo médico valorado en aproximadamente $650”, agregó

El agente Luis Sánchez, adscrito al precinto de Dajaos, investigó preliminarmente la querella, que pasaría al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsRobos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 7 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: