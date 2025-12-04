Esclarecen doble asesinato de pareja hallados dentro de vehículo en un barranco en 2024

Después de casi dos años de investigación, la Policía arrestó a dos hombres y una mujer por el doble asesinato de una pareja de jóvenes en enero de 2024.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Edwin Figueroa, informó que, tras esclarecer el caso, radicarán cargos este jueves, en el Tribunal de San Juan.

“Fue un doble totalmente abusivo”, expresó Figueroa, en entrevista con El Nuevo Día.

Las víctimas fueron identificadas como Nahylia Pérez Torres, de 19 años, y Joel Emmanuel Castellón Merced, de 23 años.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:29 p.m., en la carretera PR-842, en Caimito, San Juan. Los cuerpos de ambos fueron encontrados dentro de un auto Ford Taurus azul del 2011, en una zona boscosa, a más de 70 pies de la carretera.

Los occisos presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, mientras que el auto tenía impactos de bala en el cristal frontal.

Figueroa señaló que las víctimas conducían por la mencionada vía cuando los tres sospechosos “les bloquearon el paso. Se bajaron dos de ellos. La muchacha se mantuvo dentro del carro y les anunciaron un robo”.

“En esa intervención parece que hubo algún tipo de resistencia del joven y estos le dispararon y le ocasionaron la muerte a ambos. El carro se fue en marcha en retroceso y se fue por un barranco”, explicó el oficial.

La investigación llevó a las autoridades a arrestar como sospechosos a Jesús Lazo Barrios, alias “El Gordo de Manuel A.”, de 26 años; y Julio Pagán García, 28 años; y Marimar García Ortiz, de 26 años.

Contra los dos hombres los cargos son por asesinato, violaciones a la ley de armas y robo, mientras que contra García Ortiz presentarán una denuncia por portación de armas sin licencia.

“Luego de casi dos años logramos esclarecer este caso”, expresó Figueroa, al destacar el “trabajo en equipo con la División de Vehículos Hurtados, la División de Inteligencia y Arrestos y el CIC de San Juan.