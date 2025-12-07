Fianza de $1.6 millones: radican cargos a hombre que habría asesinado a su vecino en San Juan

El Tribunal de San Juan encontró causa para el arresto de un hombre que presuntamente asesinó a su vecino, informó la Policía.

El imputado fue identificado como José Rivera Hernández, de 41 años, y la Fiscalía de San Juan radicó cargos por asesinato en primer grado, por disparar un arma de fuego en un lugar público y violación a la Ley de Armas.

Tras evaluar la prueba, la jueza Arelys Ortiz Rivera le fijó una fianza de $1.6 millones. Al no prestarla, fue ingresado en prisión hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 18 de diciembre.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:57 p.m. de este pasado viernes, en la barriada San José, en San Juan.

De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre los hechos.

Cuando llegaron los agentes, encontraron al imputado, un arma de fuego, casquillos de bala y el cuerpo del occiso, quien fue identificado como Héctor González.

La Policía indagaba sobre si el asesinato se relacionaba con una presunta disputa vecinal y esperaban averiguar sobre si había algún tipo de litigio en los tribunales.