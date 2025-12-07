Fianza de $1.6 millones: radican cargos a hombre que habría asesinado a su vecino en San Juan
El imputado fue ingresado a la cárcel hasta la vista preliminar
7 de diciembre de 2025 - 9:07 AM
El Tribunal de San Juan encontró causa para el arresto de un hombre que presuntamente asesinó a su vecino, informó la Policía.
El imputado fue identificado como José Rivera Hernández, de 41 años, y la Fiscalía de San Juan radicó cargos por asesinato en primer grado, por disparar un arma de fuego en un lugar público y violación a la Ley de Armas.
Tras evaluar la prueba, la jueza Arelys Ortiz Rivera le fijó una fianza de $1.6 millones. Al no prestarla, fue ingresado en prisión hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 18 de diciembre.
Los hechos fueron reportados a eso de las 2:57 p.m. de este pasado viernes, en la barriada San José, en San Juan.
De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre los hechos.
Cuando llegaron los agentes, encontraron al imputado, un arma de fuego, casquillos de bala y el cuerpo del occiso, quien fue identificado como Héctor González.
La Policía indagaba sobre si el asesinato se relacionaba con una presunta disputa vecinal y esperaban averiguar sobre si había algún tipo de litigio en los tribunales.
“A simple vista tenemos múltiples casquillos y tenemos un arma de fuego a simple vista, que era la que poseía el agresor. Al momento de su arresto, pues la colocó en el piso y fue puesto bajo arresto”, dijo el inspector Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en declaraciones a Telenoticias.
