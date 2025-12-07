Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fianza de $1.6 millones: radican cargos a hombre que habría asesinado a su vecino en San Juan

El imputado fue ingresado a la cárcel hasta la vista preliminar

7 de diciembre de 2025 - 9:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Fiscalía de San Juan radicó cargos por asesinato en primer grado, por disparar un arma de fuego en un lugar público y violación a la Ley de Armas. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de San Juan encontró causa para el arresto de un hombre que presuntamente asesinó a su vecino, informó la Policía.

El imputado fue identificado como José Rivera Hernández, de 41 años, y la Fiscalía de San Juan radicó cargos por asesinato en primer grado, por disparar un arma de fuego en un lugar público y violación a la Ley de Armas.

Tras evaluar la prueba, la jueza Arelys Ortiz Rivera le fijó una fianza de $1.6 millones. Al no prestarla, fue ingresado en prisión hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 18 de diciembre.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:57 p.m. de este pasado viernes, en la barriada San José, en San Juan.

De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre los hechos.

Cuando llegaron los agentes, encontraron al imputado, un arma de fuego, casquillos de bala y el cuerpo del occiso, quien fue identificado como Héctor González.

La Policía indagaba sobre si el asesinato se relacionaba con una presunta disputa vecinal y esperaban averiguar sobre si había algún tipo de litigio en los tribunales.

“A simple vista tenemos múltiples casquillos y tenemos un arma de fuego a simple vista, que era la que poseía el agresor. Al momento de su arresto, pues la colocó en el piso y fue puesto bajo arresto”, dijo el inspector Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en declaraciones a Telenoticias.

Tags
AsesinatosTribunal de San JuanBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
