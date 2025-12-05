Asesinan a un hombre en la barriada San José: la Policía tiene bajo arresto al presunto agresor

Un hombre fue asesinado la tarde del viernes durante un incidente que permanece bajo investigación en la calle Bagur, en la barriada San José, en el municipio de San Juan, confirmó la Policía a El Nuevo Día.

De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente que dejó a un hombre muerto en el área de una acera en dicho lugar.

De momento, el occiso no ha sido identificado, pero los agentes tienen bajo custodia al presunto agresor, indicó el inspector Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Al momento, la Policía indaga sobre si el asesinato se relaciona con una presunta disputa vecinal. Figueroa confirmó que, como parte de la pesquisa, se indagará sobre si había algún tipo de litigio en los tribunales.

“A simple vista tenemos múltiples casquillos y tenemos un arma de fuego a simple vista, que era la que poseía el agresor. Al momento de su arresto, pues la colocó en el piso y fue puesto bajo arresto”, dijo Figueroa, en declaraciones a Telenoticias.

Añadió que el agresor permaneció en el área de los hechos y fue transportado hasta un cuartel cercano. “Fue trasladado hasta el cuartel y eventualmente será entrevistado por personal de Homicidios”, abundó.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses ya se encuentra en la escena.