NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra joven de 27 años por el asesinato de un hombre en Ponce

El imputado, identificado como Josué González Alicea, enfrenta denuncias de asesinato en primer grado y Ley de Armas

4 de diciembre de 2025 - 2:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cierre en la Rama Judicial este viernes es como parte de las medidas de control de gastos. (GFR Media)
El Centro Judicial de Ponce. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Sostycelie Galarza Quiñones, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, halló causa para arresto contra un hombre por el asesinato de Richard Feliciano Román, de 61 años, ocurrido el 1 de diciembre, en la calle C de la barriada Ferrán, en dicho municipio.

El imputado, identificado como Josué González Alicea, de 27 años y residente de Ponce, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y Ley de Armas. La togada le fijó una fianza de $500,000, que no prestó, siendo ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas.

Según la pesquisa realizada por el agente Danny Valentín, bajo la supervisión del sargento Domingo Núñez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, el crimen se reportó a las 11:14 p.m. del 1 de diciembre.

“El imputado, utilizando un arma de fuego, le realizó varios disparos a Richard Feliciano Román, de 61 años, residente en el lugar de los hechos. La víctima fue transportada por un familiar al Hospital Dr. Pila en Ponce, donde posteriormente el médico de turno certificó la muerte", indica el reporte policiaco.

El fiscal asignado al caso fue Jorge Martínez Rivera.

La vista preliminar será el 16 de diciembre.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICPonce
Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
