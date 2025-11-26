Radican cargos contra hombre que habría “inflado” cheques para cobrar más en Arecibo

La juez Alba Calderón, del Tribunal de Arecibo, encontró causa para arresto contra un hombre que enfrenta cargos por apropiación ilegal y falsificación de documentos por presuntamente “inflar” su cheque.

El imputado fue identificado como Carlos José “Pipo” Laureano Olivo, de 41 años y residente de Morovis, quien laboraba para una compañía de refrigeración en Arecibo, indicó la Policía en un comunicado de prensa.

Según la investigación policíaca, desde junio hasta el presente, “cuando el patrono le pagaba su jornada de trabajo, este alteraba el cheque por otra cantidad de dinero y luego realizaba su cambio en un banco”.

Las autoridades le imputan a Laureano Olivo de apropiarse de $75,800 ilegalmente.

La agente Carmen Rivera Batista y el sargento Orlando Molina, de la División de Delito contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, consultaron el caso con la fiscal Ilia I. Reichard Moran, quien ordenó radicar los cargos correspondientes.

El caso fue presentado ante la mencionada jueza, quien señaló una fianza de $9,000, la cual fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).