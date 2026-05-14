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Rudy Giuliani vuelve a su programa tras ser hospitalizado por una neumonía

El exalcalde de Nueva York y exasesor de Donald Trump aseguró que está mejorando, luego de estar en estado crítico a principios de mayo

14 de mayo de 2026 - 7:35 AM

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Giuliani, además, fue hospitalizado el pasado septiembre tras sufrir una fractura de vértebra y otras lesiones en un accidente de coche en New Hampshire. (Ted Shaffrey)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani regresó el miércoles por la noche a su programa habitual por primera vez tras haber sido hospitalizado por una neumonía vírica a principios de mes.

Giuliani, de 81 años, abrió su programa conservador “The Rudy Giuliani Show” asegurando a su audiencia que se estaba recuperando, aunque no del todo. A principios de mayo, Giuliani se encontraba en estado crítico y conectado a un respirador artificial en un hospital de Palm Beach (Florida).

La noticia de su enfermedad fue recibida con un aluvión de muestras de apoyo y buenos deseos por parte de políticos de todo el espectro político.

“Tengo que dar las gracias a todos los que me enviaron oraciones y buena voluntad”, dijo. En concreto, mencionó su gratitud a su familia, al personal médico que le atendió y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según Giuliani, le llamó tras enfermar.

“Es bueno estar de vuelta”, dijo Giuliani antes de su primera pausa.

Giuliani fue hospitalizado el pasado septiembre tras sufrir una fractura de vértebra y otras lesiones en un accidente de coche en New Hampshire.

Tras los ocho años de Giuliani como alcalde, salpicados por los atentados del 11 de septiembre contra el World Trade Center en 2001, el veterano político republicano se presentó sin éxito a las presidenciales de 2008 y acabó convirtiéndose en abogado personal y asesor de Trump.

Giuliani fue un firme defensor de las acusaciones de fraude del presidente en las elecciones de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden. Trump y sus partidarios perdieron decenas de demandas por fraude, y numerosos recuentos, revisiones y auditorías de los resultados electorales no revelaron indicios de irregularidades o errores significativos.

Más tarde, dos antiguos trabajadores electorales de Georgia ganaron una sentencia por difamación contra Giuliani por valor de 148 millones de dólares. Mientras intentaban cobrar la sentencia, el ex fiscal federal fue declarado en rebeldía y se enfrentó a un juicio este invierno sobre la propiedad de algunos de sus bienes.

Al final, Giuliani llegó a un acuerdo que le permitía conservar sus casas y varias pertenencias, incluidos unos preciados anillos de las Series Mundiales, a cambio de una indemnización no especificada y la promesa de dejar de hablar mal de los ex trabajadores electorales.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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