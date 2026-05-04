Rudy Giuliani presenta mejoría tras ser hospitalizado por neumonía

El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, está respirando por su cuenta después de ser hospitalizado por neumonía y conectado a un ventilador, dijo su portavoz el lunes.

Giuliani, de 81 años, permanece en condición crítica pero estable en un hospital de Florida y está siendo monitoreado como medida de precaución, dijo el portavoz Ted Goodman.

Goodman indicó que la condición de Giuliani se vio agravada por una enfermedad respiratoria restrictiva atribuida a su exposición al polvo y a toxinas durante el ataque del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center.

La hospitalización de Giuliani, cerca de Palm Beach, Florida, se produjo después de que se le escuchara toser el viernes en su programa nocturno en línea y dijera con voz ronca a los espectadores que se sentía “un poco indispuesto”.

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“Esta condición agrega complicaciones a cualquier enfermedad respiratoria, y el virus rápidamente sobrepasó su cuerpo, requiriendo ventilación mecánica para mantener un nivel adecuado de oxígeno y estabilizar su condición”, dijo Goodman en un comunicado.

Describió a Giuliani como “el luchador definitivo” y dijo: “Está ganando esta batalla”.

La familia de Giuliani y su médico principal están a su lado, añadió Goodman. Señaló que la familia del exalcalde agradeció a quienes le enviaron muestras de afecto por “la gran cantidad de amor y apoyo”.

Entre ellos: el presidente Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y dos de los sucesores de Giuliani, el exalcalde Eric Adams y el actual alcalde Zohran Mamdani.

“El alcalde cree en el poder de la oración, y hoy estamos sintiendo esa fuerza”, dijo Goodman.

Los ocho años de Giuliani como alcalde de la ciudad más grande del país estuvieron marcados por el ataque del 11 de septiembre, ocurrido apenas meses antes de dejar el cargo. Fue celebrado como “el alcalde de Estados Unidos” por su liderazgo, fue nombrado caballero por la reina Isabel II y elegido Persona del Año por la revista Time.

Giuliani, republicano, luego se postuló sin éxito para la presidencia y fue asesor de Trump, liderando sus esfuerzos por permanecer en el cargo tras su derrota electoral en 2020.

El año pasado, Trump dijo que le otorgaría a Giuliani la Medalla Presidencial de la Libertad.

Giuliani tosió al comenzar su programa nocturno en línea “America’s Mayor Live” el viernes. Mientras hablaba, sonaba más ronco de lo habitual. Antes de iniciar un comentario sobre la guerra en Irán, comentó: “Mi voz está un poco indispuesta, así que no podré hablar tan fuerte como de costumbre, pero me acercaré más al micrófono”.

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En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump llamó a Giuliani “un verdadero guerrero y el mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York, POR MUCHO”.

“¡Qué tragedia que haya sido tratado tan mal por los locos de la izquierda radical, todos demócratas — Y TENÍA RAZÓN EN TODO!” escribió Trump el domingo. “Hicieron trampa en las elecciones, fabricaron cientos de historias, hicieron todo lo posible por destruir nuestra nación, y ahora, miren a Rudy. ¡Muy triste!”

Como abogado y asesor personal de Trump, Giuliani se convirtió en un defensor vocal de las acusaciones del presidente sobre fraude en las elecciones de 2020, que fueron ganadas por el demócrata Joe Biden. Trump y sus seguidores perdieron decenas de demandas que alegaban fraude, y numerosos recuentos, revisiones y auditorías de los resultados electorales no encontraron signos de irregularidades o errores significativos.

Dos ex trabajadores electorales de Georgia luego ganaron un juicio por difamación contra Giuliani por $148 millones. Al intentar cobrar el fallo, el exfiscal federal fue declarado en desacato al tribunal y enfrentó un juicio este invierno sobre la propiedad de algunos de sus bienes.

Finalmente, Giuliani llegó a un acuerdo que le permitió conservar sus casas y varios objetos, incluidos anillos de la Serie Mundial, a cambio de una compensación no especificada y la promesa de dejar de hablar mal de los ex trabajadores electorales.

Giuliani ya había sido hospitalizado en septiembre pasado después de sufrir una fractura vertebral y otras lesiones en un accidente automovilístico en New Hampshire.

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Nativo de Nueva York, Giuliani fue elegido alcalde en 1993 tras servir como uno de los fiscales federales más destacados del país, enfrentándose a mafiosos y a operadores corruptos de Wall Street.

Se postuló para el Senado de EE. UU. en 2000, pero abandonó la carrera contra Hillary Rodham Clinton tras ser diagnosticado con cáncer de próstata.

En 2007, Giuliani se postuló para la presidencia. Impulsado por su popularidad posterior al 11-S, comenzó como favorito para la nominación republicana. Pero eso duró poco. Se retiró de la contienda después de tener dificultades en las primarias, en medio de preocupaciones del Partido Republicano sobre su apoyo previo a los derechos al aborto, los derechos LGBT y el control de armas, así como cuestionamientos sobre su vida personal y sus vínculos comerciales con Medio Oriente.

Consideró postularse a otros cargos antes de dedicarse a la comentar política.