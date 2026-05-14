Saber al alcance: De 1781 el papel moneda más antiguo reportado en Puerto Rico

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Puerto Rico recibió el Situado Mexicano desde el Virreinato de la Nueva España entre 1587 y 1814. El Situado Mexicano era una cantidad de monedas de oro y plata utilizadas para financiar la construcción de fortificaciones en Puerto Rico, pagar los gastos militares de la guarnición, los gastos del clero y finalmente para las transacciones comerciales diarias.

El Situado Mexicano duró aproximadamente 222 años y cuando no se recibía el dinero en Puerto Rico, se formaba una gran crisis económica. Las autoridades locales tuvieron que encontrar una solución a la falta de moneda metálica, recurriendo a la fabricación y emisión de papel moneda.

En 1766, al no llegar a Puerto Rico el Situado Mexicano, las autoridades españolas en la Isla recurrieron a fabricar papel moneda. Esto hizo que en 1766, Puerto Rico se convirtiera en la primera jurisdicción española en emitir papel moneda en el Nuevo Mundo. Esta ausencia del Situado Mexicano afectó también a las otras Antillas españolas, como Cuba y La Española, al igual que Luisiana.

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Durante los pasados 20 años, he revisado archivos tratando de encontrar el papel moneda de Puerto Rico de 1766, pero aún no ha aparecido; no obstante, han aparecido grandes sorpresas. En 2013, pude encontrar en mis investigaciones el papel moneda de Puerto Rico de 1781, fabricado por la falta del Situado Mexicano. Ese es el papel moneda más antiguo reportado hasta el momento en Puerto Rico. Los hallazgos se publicaron en el Journal Documenta & Instrumenta de la Universidad Complutense de Madrid en 2014. El Nuevo Día tuvo la primicia y lo publicó antes de que apareciera en el Journal.

Los ejemplares encontrados en el Archivo General de Indias son de 8 y de 4 reales. Años después, tras mucho investigar, encontré que el investigador Eric P. Newman atribuyó erróneamente el papel moneda de Puerto Rico de 1781 como si fuera de Luisiana española de 1782.

He continuado investigando la historia del papel moneda en Puerto Rico y he encontrado que entre 1781 y 1790 se usó papel moneda de 4 pesos, 2 reales y 1 real. Estas últimas tres denominaciones nunca se habían reportado en la historia monetaria de Puerto Rico. Por último, no pierdo la esperanza de que algún día pueda encontrar el papel moneda de 1766 de nuestra Isla del Encanto.

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