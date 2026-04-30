Saber al alcance: El origen de la moneda

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La moneda sirve como un medio de intercambio de bienes y servicios; tiene un valor asignado y a la misma vez es una construcción social que tiene poder adquisitivo.

Las primeras monedas aparecieron en el siglo VII antes de Cristo (a. C.) en el reino de Lidia, en Asia Menor (actual Turquía) y estaban hechas de electrum, una aleación natural de oro y plata que se encontraba en los ríos de la región.

Las monedas lidias tenían forma irregular y llevaban la cabeza de un león, emblema de la dinastía gobernante. Los lidios fueron pioneros en el uso de la moneda y emplearon el dinero como medio de comunicación mediante sus diseños e inscripciones.

En la historia, la moneda es un símbolo de la soberanía nacional de un país. Ello representa el control legal exclusivo de una nación al poder acuñar su propia moneda y su capacidad para actuar de forma independiente en el ámbito económico internacional.

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El poder de una nación para emitir moneda está reservado para países soberanos. Bajo esta definición, Puerto Rico no puede acuñar su propia moneda, por lo tanto, no tiene soberanía nacional.

Las monedas son importantes para el estudio histórico y para la numismática, una ciencia auxiliar de la historia que estudia las monedas. Asimismo, la numismática puede estudiarse como una disciplina o ciencia independiente mediante el uso del método científico.

El historiador griego Heródoto, conocido como el padre de la historia, mencionó en sus narraciones las electrum. Para la acuñación de estas monedas, se calentaban los metales, se colocaban sobre un yunque, se golpeaban con un martillo y un punzón. Este cuidadoso proceso moldeaba las piezas y marcaba las monedas. En Sardes se acuñaron estas monedas en la ceca del rey lidio Ardies entre 615 y 652 a.C.

Es importante entender que estas primeras monedas no corresponden a la definición actual de dinero, porque no tenían tamaños fijos, pureza fina del metal ni pesos reglamentados.

En nuestra economía actual es imposible no emplear la moneda, ya sea física o digital. La moneda es el principal medio de intercambio en las transacciones diarias y la columna vertebral de la economía mundial. La moneda también fomenta el ahorro y elimina eficazmente el trueque, lo que pone de relieve su papel esencial en el comercio.

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