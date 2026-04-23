Nueva producción de bomba para niños combina folcor y educación

Maestro, ¿cuáles son los instrumentos de la bomba puertorriqueña?

Con esta pregunta de un niño comienza “Así suena la bomba”, canción en que el músico, maestro y folclorista Modesto Cepeda introduce a grandes y chicos a los elementos que integran este género musical típico de Puerto Rico.

La canción es parte de “Cantos Kínder Bomba”, la más reciente producción discográfica de Modesto Cepeda y Los Cepeditas, con la que buscan utilizar la música como herramienta para educar a los niños y preservar las tradiciones.

Exan Cepeda, educador activo en la Escuela de Bomba y Plena Rafael Cepeda Atiles, en San Juan, afirmó que esta nueva producción representa un regreso a los orígenes de la institución fundada por su abuelo Modesto en la década de 1970.

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“Mi abuelo fue maestro de nivel elemental. Como los niños le pedían aprender bomba, creó un primer grupo de niños de tercero a quinto grado y les enseñó poco a poco. Ellos se fueron enamorando de la bomba y ahí surgió la idea de fundar la escuela”, contó Exan.

La institución, que los sábados ofrece clases a personas de todas las edades, tiene un curso llamado “Kínder Bomba”, que es para los niños y da nombre a la producción. De hecho, la idea del disco comenzó en 2014, cuando Modesto decidió grabar las canciones que utilizaba en la clase infantil.

En los coros cantan Los Cepeditas, que fue un grupo integrado por niños de la Escuela de Bomba y Plena Rafael Cepeda Atiles y que llegó a participar de presentaciones artísticas en la década pasada. “Yo participé como corista en la producción cuando tenía entre 10 y 11 años”, recordó Exan. “Pero por cosas de la vida, el disco no se pudo terminar”.

Casi 12 años después, Exan decidió culminar lo que su abuelo había comenzado. No solo rescató las nueve canciones ya grabadas, sino que produjo tres más. El proyecto, lanzado este mes en Spotify, Apple Music y otras plataformas digitales, cuenta con un total de 12 piezas. Combina canciones infantiles tradicionales,como “Brinca la tablita” y “Un pajarito vino hoy”, con composiciones originales como “Los días de la semana” y “Así suena la bomba”.

“Queremos mantener vivas las tradiciones puertorriqueñas y qué mejor que mezclar algo tan nuestro como la bomba con canciones tradicionales que ya casi no se cantan”, destacó Exan. “Es importante que a los niños de la actualidad se les enseñe cómo era que antes se jugaba y se cantaba, para que se enamoren de nuestra historia”.

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Indicó que, de entre los ritmos de la bomba, se escogió grabar en sicá, ya que es más suave y permite a los niños escuchar bien las letras e identificar los instrumentos musicales utilizados. Agregó que la producción musical está dirigida principalmente a niños de hasta 9 años y a maestros que deseen integrarla en el aula.

“El disco comienza con ‘Buenos días’, canción que invita a los niños a saludar a sus compañeros y enseña modales y a responder con respeto”, describió Exan. Una canción enseña los días de la semana y otra educa acerca del maltrato de menores. “Cada una tiene una enseñanza que los maestros pueden evaluar e integrar al salón de clases”, agregó el joven.

“Con esta producción estamos perpetuando el legado de mi abuelo Modesto. Me siento feliz de lanzar esta producción con mi abuelo en vida y disfrutarla con él”, concluyó.

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Zona de conocimiento ENDE

Lleva la experiencia al salón de clases

Después de leer sobre el lanzamiento de este album de bomba para niños, el Nuevo Día Educador sugiere a los maestros las siguientes actividades para sus estudiantes: