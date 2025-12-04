Opinión
Clasifican como un asesinato el caso de cuerpo hallado debajo de puente en Arecibo

La investigación pericial quedó a cargo del Instituto de Ciencias Forenses

4 de diciembre de 2025 - 7:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 420 asesinatos en lo que va de este año, 33 menos que los 453 registrados a la misma fecha en el 2024. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía clasificó como asesinato la muerte de un hombre encontrado este pasado martes, debajo de un puente en Arecibo.

En comunicado de prensa, la Uniformada identificó al occiso como Aarón J. Sonera Ramos, alias “Barba” y “Jamal”, de 30 años y residente del mismo municipio.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada avisó a las autoridades a eso de las 6:32 de la tarde, sobre un cuerpo tirado en el cuerpo de agua debajo del puente las Tortugas, en la avenida Constitución, frente a la urbanización Arecibo Gardens.

Al llegar los agentes, conformaron el hallazgo del cuerpo del hombre que presentaba heridas de bala.

Funcionarios del Negociado de Bomberos y de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias se encargaron de la recuperación del cuerpo, el cual fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 420 asesinatos en lo que va de este año, 33 menos que los 453 registrados a la misma fecha en el 2024.

AsesinatosAreciboPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
