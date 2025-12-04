Clasifican como un asesinato el caso de cuerpo hallado debajo de puente en Arecibo
La investigación pericial quedó a cargo del Instituto de Ciencias Forenses
4 de diciembre de 2025 - 7:30 AM
La Policía clasificó como asesinato la muerte de un hombre encontrado este pasado martes, debajo de un puente en Arecibo.
En comunicado de prensa, la Uniformada identificó al occiso como Aarón J. Sonera Ramos, alias “Barba” y “Jamal”, de 30 años y residente del mismo municipio.
De acuerdo con la información preliminar, una llamada avisó a las autoridades a eso de las 6:32 de la tarde, sobre un cuerpo tirado en el cuerpo de agua debajo del puente las Tortugas, en la avenida Constitución, frente a la urbanización Arecibo Gardens.
Al llegar los agentes, conformaron el hallazgo del cuerpo del hombre que presentaba heridas de bala.
Funcionarios del Negociado de Bomberos y de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias se encargaron de la recuperación del cuerpo, el cual fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 420 asesinatos en lo que va de este año, 33 menos que los 453 registrados a la misma fecha en el 2024.
