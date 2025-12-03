Hallan cuerpo de conductor que cayó al río La Plata en Naranjito
La víctima, quien no ha sido identificada, se encontraba dentro del vehículo
3 de diciembre de 2025 - 3:27 PM
Actualizado el 3 de diciembre de 2025 - 4:54 PM
3 de diciembre de 2025 - 3:27 PM
Actualizado el 3 de diciembre de 2025 - 4:54 PM
Un equipo de buzos del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) logró encontrar el vehículo que cayó al río La Plata en la tarde del miércoles, informó la Policía.
Según el informe preliminar, dentro del vehículo Mitsubishi Lancer, color blanco de 2010, encontraron el cuerpo de un hombre, quien no ha sido identificado.
El accidente ocurrió la tarde del miércoles en la carretera PR-167, en Naranjito.
La Policía indicó que, de acuerdo con la investigación realizada, un testigo vio que un vehículo blanco, que transitaba en dirección de Bayamón a Naranjito, perdió el control y cayó al agua.
Previamente, Luis Berríos, portavoz del Ayuntamiento, confirmó a El Nuevo Día que personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de ese municipio buscaban un auto que habría caído en las aguas del río.
“Otros conductores que fueron testigos llamaron a las autoridades y reportaron que un carro blanco que venía a exceso de velocidad por el Puente Plata, el antiguo puente, perdió el control y cayó al vacío”, confirmó Berríos, mientras indicó que el vehículo cayó desde una altura considerable.
“Hace unos años hubo un accidente parecido, un carro cayó del puente, pero la persona murió, es una caída bastante alta y esa zona del lago es bien profunda”, dijo.
El caso fue referido a la División de Patrulla de Carreteras de la Policía.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: