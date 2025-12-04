Fallece un conductor tras choque en Aguadilla
La Policía informó que el accidente ocurrió en la carretera PR-466
4 de diciembre de 2025 - 6:48 AM
4 de diciembre de 2025 - 6:48 AM
La Policía investiga la muerte de un conductor en un accidente vehicular en la noche de este miércoles, en Aguadilla.
El accidente fue reportado a las autoridades en la carretera PR-466, frente a una estación de gasolina.
El informe policiaco indica que “en el lugar se reportó un accidente entre dos vehículos a eso de las 11:57 de la noche donde uno de los conductores falleció en la escena y otros dos resultaron heridos”.
Personal de Patrullas Carreteras de Aguadilla junto al fiscal de turno continúan con la investigación de este accidente.
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 247 muertes en las carreteras, 14 menos que los 261 registrados a la misma fecha en el 2024.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: