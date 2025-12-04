Fallece un conductor tras choque en Aguadilla

La Policía investiga la muerte de un conductor en un accidente vehicular en la noche de este miércoles, en Aguadilla.

El accidente fue reportado a las autoridades en la carretera PR-466, frente a una estación de gasolina.

El informe policiaco indica que “en el lugar se reportó un accidente entre dos vehículos a eso de las 11:57 de la noche donde uno de los conductores falleció en la escena y otros dos resultaron heridos”.

Personal de Patrullas Carreteras de Aguadilla junto al fiscal de turno continúan con la investigación de este accidente.