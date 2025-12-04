Opinión
Fallece un conductor tras choque en Aguadilla

La Policía informó que el accidente ocurrió en la carretera PR-466

4 de diciembre de 2025 - 6:48 AM

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 247 muertes en las carreteras, 14 menos que los 261 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte de un conductor en un accidente vehicular en la noche de este miércoles, en Aguadilla.

El accidente fue reportado a las autoridades en la carretera PR-466, frente a una estación de gasolina.

El informe policiaco indica que “en el lugar se reportó un accidente entre dos vehículos a eso de las 11:57 de la noche donde uno de los conductores falleció en la escena y otros dos resultaron heridos”.

Personal de Patrullas Carreteras de Aguadilla junto al fiscal de turno continúan con la investigación de este accidente.

