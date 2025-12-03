Arrestan a un presunto integrante de la organización criminal “Los Viraos” en Ponce

Un hombre con una orden de arresto federal y presuntamente vinculado a la organización criminal “Los Viraos”, en Cayey, fue detenido la mañana de este miércoles en Ponce, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe policíaco, Julio A. Torres Roche fue arrestado en el edificio 28 del residencial Arístides Chavier, en el mencionado pueblo. El acusado era buscado por las autoridades federales por cargos de narcotráfico.

El arresto fue realizado por agentes de la Policía, adscritos al Strike Force en Ponce, en unión con el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals) y el Departamento de Vivienda federal.

“El arrestado pertenecía a la Organización Los Viraos que operaba en Cayey”, dice el informe policíaco.

Julio A. Torres Roche fue arrestado en el edificio 28 del residencial Arístides Chavier en Ponce. (Suministrada)

A Torres Roche presuntamente se le ocuparon 884 bolsitas de crack, 2,140 decks de heroína, 79 bolsitas de marihuana, una pistola automática, calibre 9 milímetros, dos cargadores, 15 municiones, un celular, una libreta de cuadre y $759 en efectivo.

PUBLICIDAD

La evidencia que la Policía alega que se le ocupó al detenido. (Suministrada)