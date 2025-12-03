Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a un presunto integrante de la organización criminal “Los Viraos” en Ponce

Era buscado por las autoridades federales por cargos de narcotráfico

3 de diciembre de 2025 - 4:10 PM

Una foto de archivo de un operativo federal contra la organización "Los Viraos". (HSI San Juan)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre con una orden de arresto federal y presuntamente vinculado a la organización criminal “Los Viraos”, en Cayey, fue detenido la mañana de este miércoles en Ponce, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe policíaco, Julio A. Torres Roche fue arrestado en el edificio 28 del residencial Arístides Chavier, en el mencionado pueblo. El acusado era buscado por las autoridades federales por cargos de narcotráfico.

El arresto fue realizado por agentes de la Policía, adscritos al Strike Force en Ponce, en unión con el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals) y el Departamento de Vivienda federal.

“El arrestado pertenecía a la Organización Los Viraos que operaba en Cayey”, dice el informe policíaco.

Julio A. Torres Roche fue arrestado en el edificio 28 del residencial Arístides Chavier en Ponce.
Julio A. Torres Roche fue arrestado en el edificio 28 del residencial Arístides Chavier en Ponce. (Suministrada)

A Torres Roche presuntamente se le ocuparon 884 bolsitas de crack, 2,140 decks de heroína, 79 bolsitas de marihuana, una pistola automática, calibre 9 milímetros, dos cargadores, 15 municiones, un celular, una libreta de cuadre y $759 en efectivo.

La evidencia que la Policía alega que se le ocupó al detenido.
La evidencia que la Policía alega que se le ocupó al detenido. (Suministrada)

Posteriormente, Torres Roche fue entregado a los U.S. Marshalls para su procesamiento.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
