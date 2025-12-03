Investigan la muerte de un niño de 12 años en Culebra

La Policía informó que investiga la muerte de un menor de 12 años reportada en la noche del martes, en una residencia en la isla municipio de Culebra.

De acuerdo a un informe preliminar, la Uniformada recibió una llamada al cuartel de Culebra para alertar del incidente. Los agentes que llegaron a la residencia encontraron el cuerpo sin vida del menor, el cual presentaba una herida de bala.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área Fajardo y la fiscal Karen Calo están a cargo de la investigación.

En un incidente separado, la Policía también informó el hallazgo del cuerpo de un hombre de 30 años debajo de un puente, en Arecibo.

La Uniformada detalló que, en la tarde del martes, se informó que el cuerpo de Aarón J. Sonera Ramos fue encontrado en el caño bajo el puente Las Tortugas, ubicado en la avenida Constitución.

Funcionarios del Negociado de Bomberos y de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias se encargaron de la recuperación del cuerpo, el cual fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses. Al momento, no se precisó la causa de muerte.