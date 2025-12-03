Opinión
Investigan la muerte de un niño de 12 años en Culebra

Por otro lado, también se informó otra muerte sin causa determinada en Arecibo

3 de diciembre de 2025 - 6:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área Fajardo y la fiscal Karen Calo están a cargo de la investigación de la muerte del menor de edad. (Carlos Giusti)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía informó que investiga la muerte de un menor de 12 años reportada en la noche del martes, en una residencia en la isla municipio de Culebra.

De acuerdo a un informe preliminar, la Uniformada recibió una llamada al cuartel de Culebra para alertar del incidente. Los agentes que llegaron a la residencia encontraron el cuerpo sin vida del menor, el cual presentaba una herida de bala.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área Fajardo y la fiscal Karen Calo están a cargo de la investigación.

En un incidente separado, la Policía también informó el hallazgo del cuerpo de un hombre de 30 años debajo de un puente, en Arecibo.

La Uniformada detalló que, en la tarde del martes, se informó que el cuerpo de Aarón J. Sonera Ramos fue encontrado en el caño bajo el puente Las Tortugas, ubicado en la avenida Constitución.

Funcionarios del Negociado de Bomberos y de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias se encargaron de la recuperación del cuerpo, el cual fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses. Al momento, no se precisó la causa de muerte.

Agentes del precinto 107 de Arecibo y del CIC de Arecibo, junto al fiscal Ismael J. Ortiz Roldán, se encargan de la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
