Policía diligencia 129 órdenes de arresto
El operativo es dirigido a operaciones individuales en distintos municipios
3 de diciembre de 2025 - 6:03 AM
3 de diciembre de 2025 - 6:03 AM
La Policía diligencia 129 órdenes de arresto en la madrugada de este miércoles en varios municipios de Puerto Rico
El sargento Axel Valencia, portavoz de la Uniformada, indicó que las órdenes de captura van dirigidas contra distintas personas por violaciones de ley individuales.
No obstante, adelantó que las denuncias mayormente son por narcotráfico, además de otros delitos.
El oficial señaló que el superintendente de la Policía, Joseph González, ofrecerá todos los detalles del operativo en una conferencia de prensa pautada para las 11:00 de la mañana en el Cuartel General.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: