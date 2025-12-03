La Policía diligencia 129 órdenes de arresto en la madrugada de este miércoles en varios municipios de Puerto Rico

El sargento Axel Valencia, portavoz de la Uniformada, indicó que las órdenes de captura van dirigidas contra distintas personas por violaciones de ley individuales.

No obstante, adelantó que las denuncias mayormente son por narcotráfico, además de otros delitos.