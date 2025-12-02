Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Acusan a padre e hijo por presunto contrabando en la cárcel federal de Guaynabo

Supuestamente trataron de introducir suboxone a las instalaciones en hechos que se remontan a septiembre de este año

2 de diciembre de 2025 - 5:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El confinado estaba en el módulo 1C de la cárcel federal en Guaynabo. (GFR Media)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Dos personas -un padre y su hijo- fueron acusadas y arrestadas por presunto contrabando en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo, informó la fiscalía federal en la tarde del martes.

RELACIONADAS

Según un comunicado, Alejandro Sáenz Concepción, de 47 años, y Alejandro Sáenz Escobar, de 28, ambos residentes de Manatí, “poseyeron, a sabiendas e intencionalmente, con la intención de distribuir, una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de suboxone desde septiembre de 2025”.

El suboxone es un medicamento recetado que se utiliza principalmente para tratar el trastorno por consumo de opioides.

Sáenz Escobar enfrenta tres cargos de conspiración para traficar, suministrar y poseer contrabando de suboxone en prisión, mientras que Sáenz Concepción enfrenta un cargo de conspiración para traficar la droga.

El rostro de una mujer boricua que batalló la adicción contra los opioides

A 22 años de su rehabilitación, Liz Yahaira Román ayuda a otras personas en su proceso contra las drogas.

Si son hallados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión.

“Introducir contrabando en una prisión federal constituye una grave violación de la ley y el FBI hará todo lo posible para que quienes cometan este delito rindan cuentas”, declaró Joe Rodríguez, agente especial interino a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan.

Mientras, W. Stephen Muldrow, fiscal federal para Puerto Rico expresó que “los presos que introducen contrabando, incluyendo drogas, en prisión, y sus cómplices, serán responsables ante el Departamento de Justicia”.

La fiscal federal especial, Lucille Marqués Pacheco, y el fiscal federal auxiliar y jefe de la Sección de Pandillas, Alberto López Rocafort, presentaron la acusación.

El FBI y la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos investigan el caso.

Breaking NewsFiscalía federal Cárcel federalContrabandosustancias adictivasDrogasFBI
ACERCA DEL AUTOR
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
