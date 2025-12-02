Acusan a padre e hijo por presunto contrabando en la cárcel federal de Guaynabo

Dos personas -un padre y su hijo- fueron acusadas y arrestadas por presunto contrabando en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo, informó la fiscalía federal en la tarde del martes.

Según un comunicado, Alejandro Sáenz Concepción, de 47 años, y Alejandro Sáenz Escobar, de 28, ambos residentes de Manatí, “poseyeron, a sabiendas e intencionalmente, con la intención de distribuir, una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de suboxone desde septiembre de 2025”.

El suboxone es un medicamento recetado que se utiliza principalmente para tratar el trastorno por consumo de opioides.

Sáenz Escobar enfrenta tres cargos de conspiración para traficar, suministrar y poseer contrabando de suboxone en prisión, mientras que Sáenz Concepción enfrenta un cargo de conspiración para traficar la droga.

Si son hallados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión.

“Introducir contrabando en una prisión federal constituye una grave violación de la ley y el FBI hará todo lo posible para que quienes cometan este delito rindan cuentas”, declaró Joe Rodríguez, agente especial interino a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan.

Mientras, W. Stephen Muldrow, fiscal federal para Puerto Rico expresó que “los presos que introducen contrabando, incluyendo drogas, en prisión, y sus cómplices, serán responsables ante el Departamento de Justicia”.