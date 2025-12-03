Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan carjacking en el barrio La Playa de Ponce

El querellante aseguró que cuatro individuos armados se le acercaron en la intersección de la calle Dorado con la calle Caviar

3 de diciembre de 2025 - 9:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cuatro individuos, presuntamente, despojaron al querellante del vehículo. (HERIBERTO CASTRO)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

Un conductor fue víctima de un carjacking mientras conducía su auto durante la noche del lunes, en una calle del barrio La Playa de Ponce, informó la Policía.

Según el informe de novedades, durante el incidente reportado el martes a las 5:31 p.m., el querellante indicó que mientras se encontraba dentro de su vehículo Nissan Pathfinder color gris de 2008, con tablilla HZR-940, en la intersección con las calles Dorado y Caviar, se le acercaron cuatro individuos portando armas de fuego y lo despojaron de su vehículo.

Los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daño físico al conductor.

No se indicó por qué el conductor esperó casi 24 horas para reportar el robo.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce está a cargo de la pesquisa.

Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
