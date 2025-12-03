Reportan carjacking en el barrio La Playa de Ponce

Un conductor fue víctima de un carjacking mientras conducía su auto durante la noche del lunes, en una calle del barrio La Playa de Ponce, informó la Policía.

Según el informe de novedades, durante el incidente reportado el martes a las 5:31 p.m., el querellante indicó que mientras se encontraba dentro de su vehículo Nissan Pathfinder color gris de 2008, con tablilla HZR-940, en la intersección con las calles Dorado y Caviar, se le acercaron cuatro individuos portando armas de fuego y lo despojaron de su vehículo.

Los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daño físico al conductor.

No se indicó por qué el conductor esperó casi 24 horas para reportar el robo.