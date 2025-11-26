Despojan a mujer de su vehículo mediante “carjacking” en Río Piedras
26 de noviembre de 2025 - 9:06 AM
Una mujer se querelló ante las autoridades tras ser víctima de un “carjacking” perpetrado en la noche del miércoles en la calle Amalio Roldán, intersección con la calle Félix, que ubica en la urbanización Country Club, en Río Piedras.
De acuerdo con el informe de la Policía, la querellante manifestó que, mientras se encontraba dentro de su vehículo Toyota Yaris, de color blanco, tablilla IHZ-885, dos individuos se le acercaron.
Acto seguido, uno de ellos portando un arma de fuego, mediante amenaza e intimidación, la despojó de su auto y de sus pertenencias.
Posteriormente, los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daño físico a la perjudicada.
La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investiga los hechos.
