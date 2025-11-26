Opinión
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Despojan a mujer de su vehículo mediante “carjacking” en Río Piedras

La querellante manifestó que, mientras se encontraba dentro de su carro, dos individuos se le acercaron

26 de noviembre de 2025 - 9:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investiga los hechos. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Una mujer se querelló ante las autoridades tras ser víctima de un “carjacking” perpetrado en la noche del miércoles en la calle Amalio Roldán, intersección con la calle Félix, que ubica en la urbanización Country Club, en Río Piedras.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe de la Policía, la querellante manifestó que, mientras se encontraba dentro de su vehículo Toyota Yaris, de color blanco, tablilla IHZ-885, dos individuos se le acercaron.

Acto seguido, uno de ellos portando un arma de fuego, mediante amenaza e intimidación, la despojó de su auto y de sus pertenencias.

Posteriormente, los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daño físico a la perjudicada.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investiga los hechos.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
