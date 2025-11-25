Encuentran una granada en una urbanización en Vega Baja

Un aparato explosivo activo fue encontrado a eso de las 1:24 p.m. del martes en la urbanización Ocean Front, localizada en la PR-686 del barrio Yeguada, en Vega Baja.

Mediante un informe de novedades, el teniente Ismael Cartegena, director de la División de Explosivos de la Policía, confirmó que se trataba de una granada. Un informe posterior describía que esta fue encontrada mientras personal se encontraba realizando trabajos de limpieza con una excavadora en un terreno del lugar.

“Fue removida, depositada en la esfera y transportada hasta Isla de Cabra, para su disposición final”, confirmó Cartagena.

Además, el teniente confirmó que el dispositivo todavía tenía carga explosiva, por lo que tuvieron que utilizar un equipo especializado para su recuperación.