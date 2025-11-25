Opinión
25 de noviembre de 2025
Encuentran una granada en una urbanización en Vega Baja

El aparato, que todavía tenía carga explosiva, será llevado a Isla de Cabras para ser decomisado

25 de noviembre de 2025 - 5:20 PM

Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un aparato explosivo activo fue encontrado a eso de las 1:24 p.m. del martes en la urbanización Ocean Front, localizada en la PR-686 del barrio Yeguada, en Vega Baja.

Mediante un informe de novedades, el teniente Ismael Cartegena, director de la División de Explosivos de la Policía, confirmó que se trataba de una granada. Un informe posterior describía que esta fue encontrada mientras personal se encontraba realizando trabajos de limpieza con una excavadora en un terreno del lugar.

“Fue removida, depositada en la esfera y transportada hasta Isla de Cabra, para su disposición final”, confirmó Cartagena.

Además, el teniente confirmó que el dispositivo todavía tenía carga explosiva, por lo que tuvieron que utilizar un equipo especializado para su recuperación.

El agente Isaac Medina Valentín y el sargento Juan Terreforte Rivera investigaron preliminarmente y refirieron el caso al agente Rafael A. Herrera Nieves y al sargento Christian Avilés Aponte, de la División de Explosivos del área de Arecibo.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
