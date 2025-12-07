Asaltantes motorizados cargan con botín valorado en más de $12,000

Un nuevo robo con asaltantes motorizados en San Juan fue reportado en la madrugada de este domingo, específicamente en la zona de Río Piedras, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima es un comerciante que estaba detenido frente a un semáforo en espera del cambio de luz, a eso de las 2:47 a.m., en la PR-181, intersección con la avenida Park Gardens.

Según alegó el querellante, iba en dirección de San Juan a Trujillo Alto “cuando dos individuos enmascarados se le acercaron en una motora”, indicó el informe policíaco.

“En ese momento, los sujetos le apuntaron con un arma de fuego y rompieron el cristal posterior del lado izquierdo del vehículo del perjudicado, un Mitsubishi Mirage G4, blanco y del año 2020”, detalló el comunicado de la Uniformada.

Agregó que “lo despojaron de $8,200 en efectivo, producto de las ventas de su negocio, y un reloj Omega, con diamantes, valorado en $4,000”.

“Posteriormente los vándalos huyeron del lugar y paramédicos de Rescate FREMS llegaron al área brindaron asistencia a la víctima, quien se encuentra estable”, apuntó.

El agente Christian Marrero, adscrito al Precinto de Río Piedras, investigó de manera preliminar, refiriendo el caso a personal de la División de Robo de San Juan.