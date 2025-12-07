Hombre denuncia “carjacking” mientras estaba estacionado en un paseo en Río Grande
El vehículo robado fue descrito como un Nissan NV200 blanco del 2018
7 de diciembre de 2025 - 9:59 AM
Un hombre reportó ser víctima de un “carjacking” en la noche de este sábado en Río Grande, informó la Policía.
El robo a mano armada del vehículo fue reportado a eso de las 10:45 p.m., en la PR-3, frente a un concesionario de autos.
Según el informe policíaco, el querellante alegó que, mientras se encontraba estacionado en el área del paseo junto a un pasajero, otro auto se le acercó y le bloqueó el paso.
Agregó que “dos individuos se bajaron del mismo cubriendo sus rostros, utilizando armas de fuego, bajo intimidación y amenaza le anunciaron el robo”.
“Acto seguido, los individuos lo despojaron del vehículo marca Nissan, modelo NV200, color blanco, del año 2018”, añadió el comunicado de la Uniformada.
Además, en el asalto también robaron una pistola marca Taurus, modelo G2C, calibre 9mm y una pistola Polymer80, modelo PFC9, calibre 9mm, para la cual ambos perjudicados poseen licencia.
“Nadie resultó herido y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido”, apuntó la Policía.
Agentes adscritos a la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo, continúan con la pesquisa.
