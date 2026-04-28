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Hombre abre fuego en dos locales de Atenas y deja a varias personas heridas

Las autoridades buscaban al sospechoso de 89 años, quien estaba armado con una escopeta

28 de abril de 2026 - 8:08 AM

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Varias personas abandonan un juzgado después de que un hombre armado abriera fuego. (Petros Giannakouris)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Atenas - La policía de la capital griega buscaba a un hombre armado, de 89 años según los informes, que abrió fuego el martes en una oficina de la seguridad social y en un juzgado en el centro de Atenas, hiriendo al menos a cuatro personas.

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La policía informó de que un sospechoso armado con una escopeta abrió fuego inicialmente en una oficina de la Seguridad Social en el centro de la capital griega, hiriendo a un empleado. Los agentes de policía que llegaron al lugar atendieron al hombre, pero el pistolero huyó del lugar.

Se sospecha que el mismo hombre abrió fuego posteriormente en la planta baja de un edificio judicial en otra zona del centro de Atenas, donde varias personas resultaron heridas, según la policía, que añadió que las autoridades habían encontrado la escopeta.

Imágenes de la emisora estatal ERT mostraron a equipos de ambulancias transportando al menos a tres personas desde el tribunal a ambulancias que esperaban.

El motivo del tiroteo no estaba claro. Según la ERT, el pistolero habría arrojado sobres con documentos al suelo tras el tiroteo en el juzgado, afirmando que esos eran los motivos de sus acciones.

Alexandros Varveris, director de la Caja Nacional de la Seguridad Social, conocida por su acrónimo griego EFKA, dijo que el pistolero había subido a la cuarta planta de las oficinas de la Caja de la Seguridad Social en la zona de Kerameikos, en el centro de Atenas, y abrió fuego tras gritar a un empleado “que se agachara”. Su disparo alcanzó a otro empleado, que resultó herido en una pierna, dijo Varveris, añadiendo que el pistolero llevaba una gabardina bajo la que había escondido la escopeta.

“Entró, subió al cuarto piso, levantó la escopeta, le dijo a un empleado que se agachara y le dio a otro”, declaró Varveris a la radio ERT. Dijo que no parecía que el pistolero hubiera apuntado específicamente al empleado al que alcanzó.

El empleado herido fue trasladado a un hospital, después de que la policía le aplicara un torniquete en la pierna en el lugar de los hechos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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AtenasGrecia TiroteosAdultos mayoresArmas de fuegoBreaking News
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