Al menos cuatro muertos tras colisión de trenes cerca de la capital de Indonesia
Unas 38 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento
28 de abril de 2026 - 8:29 AM
28 de abril de 2026 - 8:29 AM
Un tren chocó contra otro en una estación a las afueras de la capital de Indonesia el lunes, causando la muerte de al menos cuatro personas, dejando decenas de heridos y varias personas atrapadas en un vagón gravemente dañado, informaron las autoridades.
Unas 38 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento, informó en un comunicado la empresa estatal ferroviaria PT Kereta Api Indonesia.
El tren de larga distancia Argo Bromo Anggrek impactó el vagón trasero de un tren de cercanías que estaba detenido en la estación Bekasi Timur Station. Ese vagón estaba designado exclusivamente para mujeres, una medida común para evitar el acoso. Equipos de rescate trabajaban para llegar hasta cinco pasajeros atrapados en el vagón dañado del tren de cercanías.
Las autoridades indicaron que los 240 pasajeros a bordo del tren Argo Bromo Anggrek estaban a salvo.
La Policía investigaba la causa del accidente, dijo a reporteros en el lugar el jefe de la Policía de Yakarta, Asep Edi Suheri.
Imágenes de la televisión local y videos en redes sociales mostraron a pasajeros entrando en pánico en la estación, mientras decenas de personas acudían en busca de noticias sobre familiares.
La empresa estatal ferroviaria ofreció disculpas a sus clientes.
Los accidentes son comunes en la envejecida red ferroviaria de Indonesia. En enero de 2024, dos trenes chocaron en la provincia de West Java, dejando al menos cuatro muertos.
En octubre de 2013, un tren de pasajeros chocó contra un minibús en un cruce sin vigilancia en Java Occidental, causando 13 muertes. En 2010, un tren procedente de Jakarta impactó por detrás a otro que estaba detenido en una estación en Java Central, matando a 36 personas.
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