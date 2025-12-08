Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre asesinado en el interior de una farmacia en Humacao

El incidente se reportó en la noche de este domingo

8 de diciembre de 2025 - 11:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía, de momento, no ha identificado a la víctima. (Carlos Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre fue asesinado en la noche de este domingo en el interior de una farmacia ubicada en Humacao, indicó la Policía en declaraciones escritas.

El occiso fue identificado por la Policía como Macauly Torres, de 30 años.

El informe preliminar resaltó que llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1 reportaron disparos en los alrededores y el interior de una farmacia Walgreens en la avenida Nicanor Vázquez.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo del hombre en uno de los pasillos, que falleció tras recibir varias heridas de bala.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao está a cargo de la pesquisa.

Correcciones y Aclaraciones

Esta historia se actualizó para agregar la identificación de la víctima.

Tags
AsesinatosHumacaoPolicía de Puerto RicoCIC
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
