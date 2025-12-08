Identifican a hombre asesinado en el interior de una farmacia en Humacao

Un hombre fue asesinado en la noche de este domingo en el interior de una farmacia ubicada en Humacao, indicó la Policía en declaraciones escritas.

El occiso fue identificado por la Policía como Macauly Torres, de 30 años.

El informe preliminar resaltó que llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1 reportaron disparos en los alrededores y el interior de una farmacia Walgreens en la avenida Nicanor Vázquez.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo del hombre en uno de los pasillos, que falleció tras recibir varias heridas de bala.